İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğine dair son durumu ve nükleer müzakerelerde gelinen noktayı değerlendirdi. UAEA denetimi altındaki nükleer tesislere yönelik saldırılar karşısında Ajans’ın sessiz kaldığını savunan İslami, bunun Ajans’ın sorumluluklarıyla bağdaşmadığını ifade etti.

Ajans’ın, denetimi altındaki tesislere yönelik askeri saldırılar konusunda açık bir tutum alması gerektiğini vurgulayan İslami, “Eğer bu tesisler Ajans denetimi altındaysa ve bu denetim Ajans’ın güvenilirliğinin bir parçasıysa, UAEA bu saldırılar karşısında sessiz kalamaz” dedi.

“Ajans ile iş birliğimiz sürüyor”

İslami, saldırıya uğramayan merkezlerde UAEA ile temasların devam ettiğini belirterek, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nin izniyle müfettişlerin denetimlerini sürdürdüğünü söyledi. Kalan birkaç denetimin de önümüzdeki günlerde tamamlanacağını aktaran İslami, güvence denetimi kapsamındaki iş birliğinin devam ettiğini kaydetti.

“Barışçıl nükleer teknoloji hakkı engellenemez”

İran’ın barışçıl nükleer teknoloji hakkının ihlal edilemeyeceğini vurgulayan İslami, UAEA’nın kendi mevzuatı gereği bu teknolojiyi teşvik etmekle yükümlü olduğunu belirtti. İslami, “Hiçbir ülke bu haktan zorbalıkla mahrum bırakılamaz. Nükleer kapasitemiz halkın ihtiyaçları ve kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda şekilleniyor” ifadelerini kullandı.

“Ajans, hasarlı tesisler konusunda sessiz”

12 günlük savaşta zarar gören nükleer tesislerin denetim prosedürlerine ilişkin Ajans’ın herhangi bir adım atmadığını söyleyen İslami, bu konuyu defalarca UAEA gündemine taşıdıklarını dile getirdi. Güvence denetimi altındaki nükleer tesislere saldırının yasaklanmasına yönelik sundukları taslağın ABD tarafından engellendiğini öne sürdü.

“Uranyumun yurt dışına çıkarılması gündemimizde yok”

Zenginleştirilmiş uranyumun yurt dışına çıkarılacağı iddialarını da reddeden İslami, bu konunun müzakerelerde gündeme gelmediğini ve İran’ın böyle bir planı olmadığını söyledi.

“Yaptırımlar kalkarsa oran düşürülebilir”

ABD ile yürütülen müzakerelerde yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum oranının düşürülmesi ihtimaline de değinen İslami, “Uranyum oranının düşürülmesi, karşı tarafın tüm yaptırımları kaldırıp kaldırmayacağına bağlıdır” dedi.