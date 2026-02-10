CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu Toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, ekonomi ve dış ticarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Birliği’nin son dönemde Kanada, Güney Kore ve Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye’yi olumsuz etkilediğini savunan Özel, “Bizim üreticimiz ürününü ihraç ederken gümrük vergisine tabi tutuluyor. Ancak bu yeni anlaşmalarla aynı ülkelerin Türkiye’ye vergisiz ürün satabilmesinin önü açılıyor. Yerli üreticiyi korumayan Gümrük Birliği Anlaşması mutlaka değişmeli, hızla revize edilmelidir” ifadelerini kullandı.

CHP’nin iktidara gelmesi halinde Gümrük Birliği Anlaşması’nı kapsamlı şekilde güncelleyeceklerini vurgulayan Özel, “Anlaşmanın tek taraflı yapısını değiştireceğiz, karar alma süreçlerine Türkiye’yi mutlaka dahil edeceğiz. Gümrük Birliği’nden kaynaklanan sorunların kalıcı çözümü ise Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğidir. Kararlı politikalarımızla ve uluslararası alanda gördüğümüz destekle AB’ye tam üyelik müzakerelerini en kısa sürede başarıya ulaştıracağız” dedi.

“Tefeci faiz anlayışına son vereceğiz”

Vatandaşların ve işletmelerin borç yükü altında ezildiğini dile getiren Özel, yüksek faizlerin ekonomik krizi daha da derinleştirdiğini söyledi. Özel, “Ayakta kalmak için zorlanan işletmeler ve borçlu vatandaşlar bir yandan da yüksek faizle mücadele etmek zorunda bırakılıyor. Biz iktidarımızda bu tefeci faiz anlayışına son vereceğiz” diye konuştu.

Borç yapılandırmasının kapsamlı bir şekilde hayata geçirileceğini belirten Özel, “Vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin devlete yönelik borçları için geniş kapsamlı bir yapılandırma çalışmasını uygulayacağız. Bunun için arkadaşlarımız detaylı çalışmalar yürütüyor. Borcunu düzenli ödeyen mükelleflerimizi de unutmayacağız; onlar için ödüllendirici destekler sunacağız” ifadelerini kullandı.

Yapılandırma sayesinde önce zor durumdaki işletmelerin rahatlatılacağını vurgulayan Özel, “Ardından adil ve rekabetçi bir ekonomik düzen oluşturacağız. Böylece istihdamı önce koruyacak, sonra artıracağız” diyerek sözlerini tamamladı.