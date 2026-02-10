Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD ile Ermenistan arasında 11 milyon dolar değerinde insansız hava aracı (İHA) satışı ve nükleer enerji alanında işbirliği anlaşmaları imzalandığı duyuruldu.

Basın toplantısında konuşan Vance, barışın geçmişe değil geleceğe odaklanan liderler tarafından inşa edileceğini belirterek, Başbakan Paşinyan’ın hem kendisiyle hem de ABD Başkanı Donald Trump ile güçlü bir ilişki kurduğunu ifade etti. Vance, “Yalnızca Ermenistan için barış inşa etmiyoruz, aynı zamanda Ermenistan ve ABD arasında gerçek bir refah ortaklığı oluşturuyoruz” dedi.

Vance, Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) girişiminin bölge için tarihi bir dönüm noktası olacağını vurguladı. TRIPP Girişim Fonu aracılığıyla Ermenistan’a önemli miktarda özel sermaye yönlendirileceğini belirten Vance, demiryolları, boru hatları ve entegre altyapı projeleriyle bölgesel ticaret, enerji ve transit akışlarının güçleneceğini söyledi. Bu projelerin, Erivan ile Bakü arasında kalıcı barışın tesisine katkı sağlayacağını dile getirdi.

11 Milyon Dolarlık İHA Satışı

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Ermenistan’a 11 milyon dolar değerinde V-BAT tipi gözetleme amaçlı İHA satışı için yeni bir savunma anlaşması imzalandığını açıkladı. Vance, “Bu, ABD’nin Ermenistan’a ilk büyük askeri teknoloji satışıdır. Bu dronlar Ermenistan’ın güvenliği için kullanılacaktır. Aynı zamanda ABD savunma sanayisi için de yeni iş ve yatırım imkanları anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Paşinyan: Savunmamız Güçlenecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise ABD ile askeri ve savunma alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, imzalanan anlaşmanın Ermenistan’ın savunma kapasitesini güçlendireceğini söyledi. Paşinyan, ABD’nin yabancı ülkelere askeri teçhizat satışı programı kapsamında yapılan bu anlaşmanın, gelecekteki işbirliği için sağlam bir zemin oluşturacağını ifade etti.

Paşinyan ayrıca, Azerbaycan ile barış sürecine katkılarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür etti. 8 Ağustos 2025’te Washington DC’de düzenlenen zirvenin iki ülke arasındaki barışa ivme kazandırdığını belirten Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiklerini açıkladı.

Nükleer Enerjide Barışçıl İşbirliği

Basın toplantısında ayrıca ABD ile Ermenistan arasında nükleer enerji alanında barışçıl işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı da imzalandı. Anlaşmanın, iki ülke arasında enerji alanındaki teknik ve stratejik işbirliğini geliştirmesi hedefleniyor.