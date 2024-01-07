Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken seçim maratonu da resmen başladı. Seçmenler, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

ERDOĞAN AK PARTİ'NİN BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARINI AÇIKLADI

Artvin: Mehmet Kocatepe

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bingöl: Erdal Arıkan

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Bursa: Alinur Aktaş

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

Çankırı: Hüseyin Filiz

Denizli: Osman Zolan

DÜZCE: FARUK ÖZLÜ

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

MİLLETİN SAADETİ İÇİN ÇALIŞANLAR...

Aziz milletim, sevgili İstanbullular, sevgili genç kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 81 vilayetimizin tamamındaki teşkilat mensuplarımıza sevgilerimi gönderiyorum.

Aşkınız için, sevdanız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimin hemen başında Balıkesir İlk Gençlik Kolları Başkanı Murat Uysal ile ebediyete uğurladığımız arkadaşlarımızı rahmetle yad ediyorum.

Rabbim milletin saadeti için çalışanlardan razı olsun. Vatanımızın bekası, milletimizin istiklali için can veren şehitlerimize Allah'tan marifet diliyorum. Asrın felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı buradan rahmetle anıyorum.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Bu toplantımızı 7 Ekim'den bu yana İsrail vahşetine maruz kalan Gazzeli şehitlerimizden dolayı hüzünlü gerçekleştiriyoruz. Kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Vatanlarını savunan Filistinlilere buradan selamlarımızı iletiyoruz. Vicdan sahibi ülkelerle beraber hesap sorulması için gereken çabayı göstereceğiz.

İçimizdeki İsrail muhibleri rahatsız olsa da mağdurlara sırtımızı dönmeyeceğiz. Bosna'daki kardeşlerimizin yanında nasıl yer aldıysak bugün de Suriye'de Kudüs'te ne işiniz var diyenlere aldırmadan Filistinli kardeşlerimizin yanında duracağız.

"30 YILLIK DONANIMA SAHİBİZ"

Galata Köprüsü'nde Gazzelilerin sesi olan 250 bin kardeşime teşekkür ediyorum. Rabbim adaleti savunan herkesten razı olsun. Bugün burada 31 Mart seçimlerinde partimizi temsil edecek adaylarımızı açıklamak üzere bir aradayız. İlk toplantımızda adaylarımıza başarılar diliyorum. AK Parti, ülkemizde istişare kültürünün en geniş uygulandığı tek siyasi teşekküldür. Adaylarımızı kapsamlı istişareler ile belirledik. Her husus gibi bu konuda da eksiğimiz fazlamız olabilir ama partimiz için en hayırlısını istediğimizden kimse şüphe etmesin. Bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değil. 30 yıllık donanıma sahibiz.

"YENİDEN İSTANBUL YENİDEN AK PARTİ"

Gerçekten de 1994 yılından itibaren yeni belediyecilik felsefesini hayata geçirdik. Milletimize rüştümüzü önce yerel yönetimde ispat ettik. Tüm engellemelere rağmen belediyecilikte destan yazdık. 94 ruhu denilen anlayış ile yeni çığır açtık. Bir referans haline geldik. Başarılarla ülke yönetimine talip olduk. Ey İstanbul, çöp çukur çamur diye tanımlanmıyor muydu. Bunlardan İstanbul'umuzu nasıl temizlediysek şimdi de tüm Türkiye'de bu temizlik için yola çıktık.

Karşımda şu an bir slogan var; Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti... Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız.

Partimizin kuruluşundan 15 ay sonra girdiğimiz 3 Kasım seçimlerinde iktidara geldik. Her anı eser siyaseti ile geçen 21 yılı aşkın süredir iktidarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Mayıs seçimini kazanarak milletimizden 5 yıl daha yetki aldık. Amacımız 31 Mart seçimi için milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik yapacak adaylarla çıkmak.

"GECE GÜNDÜZ SAHADA OLACAĞIZ"

Muhalefet partilerindeki belediyelerin kötü yönetimin faturasını da biz ödemek mecburiyetinde kalıyoruz. Ülkemizi böyle bir iklim ile karşı karşıya bırakmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Ehil isimlerden oluşmasına dikkat ettik.

31 Mart'a kadar durmak yok yola devam diyoruz. Sizlerle gurur duyuyorum. Muhalefetin korku siyaseti nedeniyle hizmetlerden mahrum kalanlara mecbur değilsin şehrin seninle değişsin diyoruz. Kimse hizmetsizliğe mahkum değil. Beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur. Bahane değil çözüm için koşan, kibirle değil tevazu ile hareket eden, bireysel amaçları ile değil şehrinin gündemi ile yatıp kalkacak adaylarla milletimizin karşısına çıkıyoruz. İnşallah 15 Ocak günü diğer adaylarımızı tanıtacağımız büyük tören yapacağız. Start vereceğimiz bu törenle gece gündüz sahada olacağız.

"SON SÖZ MİLLETİMİZİN"

Hür iradesi ile şehrinin mahalli idarecilerini belirleyecek vatandaşlarımıza şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var. Milletimize küsme olmaz. Millete hakaret etme söz konusu olamaz. Biz vatandaşımıza tercihini eser siyasetinden yana kullanmalarında tavsiye ederiz. Son sözü milletimize bırakacağız.

Seçilecek adaylarımız şimdiden hayırlı olsun. Eski Türkiye'deki kaldığını umut ettiğimiz senaryolar yeniden tedavüle sürüldü. Seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor. Oyunlarla ülkemizin medeniyet mirası ile milletimizin değerleri hedef alınıyor. Bu kişilerin ortak özelliği Elif'i görse mertek sanacak kadar cahiller. Nüfus cüzdanları var ama kendi milletine bir turist kadar yabancılar.

Yabancı ülkeler emellerine ulaşmak için bunları piyon olarak kullandı. Terör örgütleri figüranlıklarını yaptılar. En kullanışlı aparat oldular. Asla düşünmez bunlar. Yaşanılanlardan ders çıkarma alışkanlıkları yok. Saldırganlığa varacak kadar her yalanı yaymak bunların ruhunda var. Toplumu anlamaya tenezzül dahi etmezler. Yıllarca ön yargılarını gerçek zannettiler, sahte korkularının esiri oldular. Kelime-i Tevhidi bilemeyecek kadar cehalet ve gaflet çukurunda boğuluyorlar. Biraz okusalar, biraz farklı mahallelere kulak verseler görecekler ki bu millet tevhidin sancaktarlığını yapmış, askerine Mehmetçik ismini vermiş, mayası İslam ile yoğrulmuş necip millettir.

KİRLİ SİYASETİN EN BÜYÜK APARATI CHP

İstanbul belediye başkanlığı adaylığımızdan itibaren bunlarla karşılaştık, mücadele ettik. Bu cehaletin nereye varabileceğini hep birlikte gördük. Bu kirli oyunun siyasetteki en büyük aparatı da CHP oldu. Şimdilerde oy oranları düşük de olsa kimi başka partiler de rol almak için can atıyor. Her şey değişiyor ama CHP ve şürekasının baş rollünü kimseye bırakmadığı toplum mühendisliği senaryosu aynı kalıyor. 30 yıl önceki senaryolar güncellenmeye ihtiyaç dahi duyulmuyor. İnançlar üzerinden pis bir oyun oynanmakta. Gazi Mustafa Kemal istismara en elverişli malzeme olarak öne sürülüyor. Bu kavramların arkasına saklanarak siyaset yapmak hassasiyet emaresi değildir. Bahanelerle, yanlış söylemlerle yapılan çıkışlar kirli senaryolarda rol alma gayretidir. Türkiye bölgesi ve dünya ile bütünleşmiş bir ülkedir. Bu çirkin senaryo ve oyuncuları izlemeyi, onları milletimize ifşa etmeyi sürdüreceğiz.

"ÖZGÜR EFENDİYİ ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"

Her karışı ter ve kanla sulanmış vatanda ameliyat yapmaya kalkanlara meydanın boş olmadığını göstermek boynumuzun borcudur. Riyad'dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimi iseniz bunu ülke genelinde milli olarak ifade edin. İpleri emperyalistlerin elinde olan marjinalleri anlayabiliyoruz. Varoluşlarını yapıyorlar. Ülkemizin ikinci büyük partisinin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır bizi üzen. Uzun bir süredir siyaseten iflas ettiler. Parti içi iktidar kavgasını unutturmaktan başka işe yaramıyor bunlar. Özgür efendinin genel başkanlığı başlamadan vesayet gölgesinde bitmeye yüz tuttu. Milletimizi gerçek belediyecilikle buluşturup Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz.

Terörist ve destekçilerine sahip çıkmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Onlara ya selam çakıyor ya sırtını sıvazlıyor. Bölücülere boncuk dağıtarak oraya nasıl oturtulduğunu unutturabileceğini sanıyor. Bu millet ferasetini hafife alana ne yaptıysa Özgür efendiye de aynısını yapacak. Bu zatın gidişatı şu an pek de iyi gözükmüyor. Bir teröriste tünel kazarak sahi çıkıyor. Bize sataşarak pirim kazanmaya çalışıyor. Boynunda diyet borcu ile siyaset yapılmaz.

Siyasi ehliyetini almak istiyorsa önce efendilerinden kurtulsun. Sonra kendisi ile özgür bir siyasetçi olarak muhatap olmayı düşünecek arkadaşlarım var. Genel başkanından belediye başkanına kadar bu partide olanlar CHP seçmenini ilgilendirir. Daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz.

Şehirlerimizi okuyacağız, dilimizle, aklımızla ve kalbimizle okuyacağız. Şehirlerimize ve insanlarımıza getireceğimiz hizmetleri ibadet şevki ile hayata geçireceğiz.

İnşallah 81 vilayetimizin her biri gibi Fatih'in emaneti İstanbul'u yeniden ve sadece İstanbul halkına hizmet eder hale getireceğiz. El ele vererek İstanbul'u 5 yıllık fetret devrinden çıkaracağız. 5 yılda gördük ki, yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. Sürekli ilgilenilmesi gereken bir şehir İstanbul. Önce bu şehre aşık olacaksınız. Sonra kendinizi İstanbullulara adayacaksınız. Diğer türlü çökme kaçınılmazdır. İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz de çok net görüyoruz.