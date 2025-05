Erdoğan, Türkiye’nin bugün insani diplomasi ve barış diplomasisinde dünyaya öncülük ettiğini, küresel sistemin sorunlarına alternatif çözüm önerileri sunarak yıldızını parlatan bir ülke konumuna geldiğini ifade etti.

“Gençler, Türkiye'nin yarınısınız”

Konuşmasına gençlere yönelik güçlü mesajlarla başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’na genç, dinamik, birikimli ve ahlaklı nesillerle adım atmaktan gurur duyduklarını söyledi. "Sizler bu ülkenin istikbalisiniz" diyen Erdoğan, gençleri, kökleri geçmişe, dalları ise dünyanın dört bir yanına uzanan güçlü bir çınarın yeşeren yaprakları olarak tanımladı.

“Her bozgundan sonra yeniden doğduk”

Tarihten bugüne Anadolu topraklarının pek çok saldırıya maruz kaldığını, ancak Türk milletinin her seferinde küllerinden yeniden doğduğunu belirten Erdoğan, Moğollardan Haçlılara, iç isyanlardan dış tehditlere kadar birçok badireye rağmen milletin umudunu yitirmediğini ve dirayetle ayakta kaldığını söyledi. "Her fetret döneminden daha güçlü çıktık, her bozgundan sonra yeniden filiz verdik" dedi.

“Türkiye barışın ve merhametin sesi oldu”

Dünyanın birçok coğrafyasında süregelen krizlere de değinen Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'den Somali’ye, Ukrayna’dan Sudan’a kadar pek çok bölgede barış ve istikrar için çaba gösterdiğini belirtti. “Akan kanı durdurmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz” diyen Erdoğan, Türkiye’nin artık sadece kendi sorunlarıyla değil, küresel meselelerle de yakından ilgilendiğini ve çözüm arayışında öncü bir rol üstlendiğini dile getirdi.

“Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak”

Türkiye'nin en önemli hedeflerinden birinin terörsüz bir gelecek inşa etmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, son 40 yılda terör nedeniyle yaşanan acılara dikkat çekti. Ekonomik ve sosyal açıdan ağır bedeller ödediklerini belirten Cumhurbaşkanı, yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir kaynağın terörle mücadeleye harcandığını aktardı. “Artık bu musibetten kalıcı olarak kurtulmak istiyoruz. Terörsüz Türkiye menziline mutlaka varacağız” ifadelerini kullandı.

“Terörün bitmesinden rahatsız olanlar var”

Erdoğan, terör örgütlerinin silah bırakmasıyla birlikte bazı çevrelerin rahatsızlık duyduğunu söyledi. “Bugüne kadar terörden beslenenler, terörün bitmesiyle düzenlerinin bozulmasından endişe ediyor” diyen Erdoğan, bu zihniyetin milletin huzuruna kasteden anlayışla aynı çizgide olduğunu savundu.

“En büyük eserimiz gençlerimizdir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar yapılan yollar, barajlar, havalimanları, üniversiteler ve sanayi yatırımlarına dikkat çekerek, asıl büyük eserin genç nesiller olduğunu vurguladı. GENÇFEST’in düzenlendiği modern salonu gençlere ithaf eden Erdoğan, Türkiye'nin aydınlık geleceğini gençlerin inşa edeceğini söyledi. “Bizim yaşadığımız sıkıntıları gençlerimiz yaşamasın diye uğraştık. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkesiyle, Alevisiyle, Sünnisiyle kardeşçe, huzur içinde bir geleceği birlikte inşa edelim” diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.