İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal edildiği İstanbul Üniversitesi tarafından açıklanmıştı. O isimlerden biri olan Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı, hakkındaki diploma iptali kararı sonrası bir süre üniversitedeki görevine devam etmişti. Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın emekli olduğu öğrenilirken, İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Caner Dincer oldu. Galatasaray Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi'nde ise Saybaşılı'nın yer aldığı sayfada 'Araştırmacı kurumdan ayrılmıştır' ifadesi yer aldı.