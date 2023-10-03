Besni Kaymakamlığı, Besni Belediyesi ve Besni Eğitim Vakfı öncülüğünde bu yıl 25’incisi 5-8 Ekim 2023 tarihlerinde kutlanacak olan “Besni Eğitim Bayramının” ana teması Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle “Cumhuriyet” olarak belirlenmiştir.

Şaban Çağıran başkanlığında, merkezi İstanbul’da bulunan Besni Eğitim Vakfı, 1997 yılından beri faaliyetlerini sürdürmektedir. Besni Eğitim Vakfı, eğitimin yanı sıra bölgedeki tarihi ve kültür varlıklarının ortaya çıkarılması ve korunması, sağlık konularında da bölge halkına katkılar sunmaktadır. Aynı zamanda Besni’nin yerel sorunları ve çözüm yolları üzerinde de çalışmalar yapmaktadır.

Kazandığını milletinin hizmetinde kullanmayı şiar edinen Erdemoğlu Holding, en çok önem verdiği konuların başında gelen “eğitime” katkı sunmaya devam etmektedir. Bugüne kadar yaptırdığı onlarca okulu devletine ve milletine bedelsiz emanet eden Erdemoğlu Holding, Onursal Başkanı rahmetli Mehmet Erdemoğlu adına kurulan Mehmet Erdemoğlu Vakfı vasıtasıyla, Besni Eğitim Vakfı ile ortak hareket etmeye karar vermiştir. Bu kapsamda 5-8 Ekim 2023 tarihlerinde icra edilecek Besni Eğitim Bayramı düzenleme komitesinde Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Erdemoğlu da bizzat yer alacaktır.

Besni Eğitim Vakfı Başkanı Şaban Çağıran “Düzenleme Komitesine dahil olma talebimizi kırmayan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Erdemoğlu ve Ali Erdemoğlu’na çok teşekkür ettiklerini, kendileriyle Besni’liler olarak büyük gurur duyduklarını” ifade etmiştir.

25. Besni Eğitim Bayramı etkinlikleri kapsamında; Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü, Prof. Dr. Ersan Şen, Prof. Dr. Temuçin F. Ertan, Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Gazeteci / Yazar Abbas Güçlü ve “Pepe ve Düşyeri Kurucusu” Ayşe Şule Bilgiç’in katılımlarıyla gerçekleştirilecek panel ve söyleşiler, yönetmen Orhan Uslu’nun “Çeled Uşakları” adlı oyun, Besni’nin sorunları ve çözüm yollarının tartışılacağı çalıştay düzenlenecektir. Milletçe yaşadığımız elim deprem felaketinde hayatını kaybeden insanlarımızın ruhlarını şâd etmek için 5 Ekim 2023 Perşembe akşamı mevlid-i şerif okutulacaktır.