Bakan Göktaş, ocak ayında memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası SED kapsamında çocuk başına sağlanan ekonomik destek tutarının ortalama 9 bin 723 liraya yükseldiğini belirtti. Bu kapsamda şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 787 milyon liralık ödeme gerçekleştirildi.

Çocukların aile ortamında büyümesinin önemine vurgu yapan Göktaş, Bakanlık olarak aile odaklı sosyal hizmet modellerini güçlendirmeye devam ettiklerini ifade etti. Çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Göktaş, ekonomik desteklerin yanı sıra psikososyal destekler ile sportif, kültürel ve akademik faaliyetlerin de hayata geçirildiğini söyledi.

SED hizmetinin temel amacının çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanmasına katkı sağlamak olduğunu belirten Göktaş, ödemelerin düzenli şekilde sürdürüleceğini kaydetti.