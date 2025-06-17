Söz konusu ürünün güvensiz ilan edilmesinin gerekçesi, “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirildi. Bakanlığın açıklamasına göre, ürünün iç ambalajında bulunması gereken “dokunsal uyarı işareti” yer almıyor. Bu uyarı işareti, görme engelli bireylerin tehlikeli kimyasalları hissedebilmesini sağlıyor ve kullanıcı güvenliği açısından zorunlu kabul ediliyor.

Tespit edilen eksiklik nedeniyle ürün, yasal mevzuata aykırı bulundu ve “güvensiz ürün” sınıfına alındı. Bu kapsamda ilgili parti numarasına ait ürünlerin raflardan toplatılması, tüketicilere de kullanım konusunda dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, benzeri kimyasal içerikli ürünlerde ambalajlama ve etiketleme kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, firmalara da yasal yükümlülüklerini hatırlattı. Güvensiz ürünlerin ifşa edilmesiyle birlikte hem tüketici bilincinin artırılması hem de firmaların ürün güvenliğine daha fazla özen göstermesi hedefleniyor.