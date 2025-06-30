“İzin süreçlerini hızlandırıyoruz”

ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan’ın moderatörlüğünü yaptığı “Kaynaktan Teknolojiye Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Yolculuğu” başlıklı oturumda konuşan Bakan Bayraktar, “Yatırıma başlamadan önce karşılaşılan izin süreçleri şu anda zaman alıyor. Bu hafta Meclis'e gelen reform paketi ile bu süreyi önemli ölçüde kısaltacağız. Hızlı izin, hızlı yatırım ve daha çabuk finansman demektir” dedi.

“Elektrifikasyon artık hayatın merkezinde”

Bayraktar, dünyada elektrifikasyonun hız kazandığına dikkat çekerek, “Elektrik artık yalnızca sanayi ya da konut değil, ulaşım, iletişim ve daha birçok alanda ana unsur haline geldi. Bu da elektrik üretiminde kesintisizlik ve güvenlik gibi konuları daha da önemli kılıyor. Küresel ısınmayla mücadelede düşük karbonlu ya da sıfır emisyonlu kaynaklardan enerji üretmek mecburiyetindeyiz” şeklinde konuştu.

“Avrupa’da yaşanan kesintiler uyarı niteliğinde”

28 Nisan’da Portekiz ve İspanya’da yaşanan büyük çaplı elektrik kesintilerini hatırlatan Bayraktar, “60 milyona yakın insan etkilenmişti. Elektrik kesildiğinde sadece ışıklar gitmiyor; internet, haberleşme, bankacılık, sinyalizasyon gibi tüm sistemler çöküyor. Teknolojiyle birlikte hayatın akışı elektriğe bağlı hale geldi. Bu nedenle enerjide arz güvenliği, kesintisiz ve kaliteli hizmet en önemli gündemimiz” dedi.

“Yenilenebilir enerji artık vazgeçilmezimiz”

Bayraktar, Türkiye'nin enerji politikalarında yenilenebilir kaynakların kilit rol oynadığını belirterek, “Güneş ve rüzgar enerjisi artık sadece bir trend değil; bizim için olmazsa olmaz. Bu alanlarda yatırım yapılması sadece çevresel değil, ekonomik ve stratejik bir zorunluluk. Türkiye’de son yıllarda bu alana ciddi yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımların daha da artacağı bir döneme giriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“2035’te 120 bin megavat hedefi”

Bayraktar, Türkiye’nin rüzgar ve güneşteki uzun vadeli hedeflerine de dikkat çekti: “Son 15 yılda güneş ve rüzgar enerjisinde kurulu gücümüzü 34 bin megavat seviyesine getirdik. 2035 yılına kadar bu kapasiteyi 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Bu da demek oluyor ki her yıl 8 ila 9 bin megavatlık yeni kurulu güce ihtiyacımız var.”

Bayraktar’ın açıklamaları, Türkiye’nin enerji dönüşümünde kararlılığını bir kez daha gözler önüne sererken, sektör temsilcileri ve yatırımcılar da reform paketinin sağlayacağı kolaylıkları yakından takip ediyor.