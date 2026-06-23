Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Londra'da katıldığı COP31-IEA Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısında 'Antalya'daki COP31'e doğru ilerlerken mesajımız nettir: Enerji dönüşümü ve enerji güvenliği bir arada ilerlemelidir. Dirençli bir gelecek; daha temiz, daha çeşitli, yüksek düzeyde birbirine bağlı ve güvenli enerji sistemlerine dayanmaktadır. Türkiye, ortak geleceğimize liderlik etmeye, iş birliği yapmaya ve yatırım yapmaya hazırdır' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İngiltere'nin başkenti Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında düzenlenen COP31-IEA Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısına katıldı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra farklı ülkelerden bakanların da katıldığı toplantıya, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol moderatörlük etti. Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada son yılların Covid-19 salgını, tedarik zincirindeki aksamalar, ticaret savaşları, doğal afetler, Ukrayna ve İran'daki savaş ile petrol ve doğal gaz piyasalarında bugüne kadar tanık olunan en büyük arz şoku gibi birbiri ardına gelen krizlere sahne olduğuna dikkat çekti. Bakan Bayraktar, 'Bu bölgesel çatışmalar hiçbir zaman sadece tek bir coğrafyayla sınırlı kalmamaktadır. Sonuçları tüm küresel ekonomide hissedilmektedir. Enerji sektörü bu bakımdan en kırılgan sektörlerin başında gelmektedir. Bu nedenle enerji güvenliği bir kez daha tartışmaların merkezine yerleşmiştir' dedi.

Elektrik çağı

Tüketimdeki ani artışla birlikte 'elektrik çağına' girildiğini vurgulayan Bakan Bayraktar, geçtiğimiz yıl küresel enerji talebinin yüzde 1,3 oranında büyüdüğünü, elektrik talebinin ise bu hızın iki katından daha fazla artış gösterdiğini kaydetti. Bakan Bayraktar, 'Bu devasa artış, elektrikli araçlar, veri merkezleri, artan soğutma talebi ve modern ekonomilerimizin hızlı elektrifikasyonu tarafından tetiklenmektedir' diye konuştu.

'Dönüşümü fırsat olarak görüyoruz'

Bakan Bayraktar, 'Enerji güvenliği ve iklim eyleminin el ele ilerlemesi gereken günümüzün çetin gerçekleriyle daha uyumlu, daha dirençli ve daha kapsayıcı yeni bir piyasa tasarımına ihtiyaç vardır. Biz bu dönüşümü bir fırsat olarak görüyoruz. Bundan hareketle, 2035 yılı için net bir vizyon ortaya koyduk. Henüz iki hafta önce, COP31 Dönem Başkanlığı çatısı altında önemli bir dönüm noktasını; 2035 yılına kadar küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35'e çıkarma hedefini duyurduk. Bu iddialı hedef yalın bir gerçeği yansıtıyor. Geleceğin enerji sistemi giderek daha fazla elektrik odaklı, dijitalleşmiş ve merkeziyetsiz bir yapıda olacaktır' ifadelerini kullandı.

30 milyar dolarlık yatırım

Bugün yenilenebilir kaynakların, Türkiye'nin kurulu gücünün neredeyse üçte ikisini oluşturduğuna dikkat çeken Bakan Bayraktar, '2035 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitemizi üç katına çıkarma planımız bulunmaktadır. Yenilenebilir enerjideki bu devasa artışı desteklemek amacıyla, yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyacak ve çığır açacak 40 GW'lık bir HVDC (Yüksek Gerilim Doğru Akım) iletim koridoru aracılığıyla ulusal elektrik şebekemizi de modernize ediyoruz. Bu yeni şartlar; daha akıllı şebekeler, daha fazla dijitalleşmiş sistemler, daha büyük depolama kapasitesi, daha güçlü iletim ve dağıtım ağları ile esneklik ve dirence yönelik çok daha yüksek oranda yatırım gerektirmektedir' dedi.

Bölgesel bir üretim merkezi

Dünyanın yeni gerçeklerine dayanan bu yeni mimarinin kendilerini tüm değer zincirini hesaba katmaya mecbur bıraktığını ifade eden Bakan Bayraktar, 'Bu nedenle kendimizi, güneş panelleri, rüzgâr türbini bileşenleri, gelişmiş bataryalar ve akıllı elektrik ekipmanları da dâhil olmak üzere temiz enerji teknolojileri için bölgesel bir üretim merkezi olarak konumlandırıyoruz' diye konuştu.

Kritik mineraller

Kritik minerallerden bahsetmeden bu teknolojilerden söz edilemeyeceğini belirten Bakan Bayraktar, 'Bu minerallere erişimi güvence altına almak esastır ancak sadece kaynaklara sahip olmak yeterli değildir; aynı zamanda gerekli işleme ve rafine etme kapasitesine de sahip olmanız gerekir. Türkiye bu konuda da kritik bir rol oynayabilir. Bu zorluğun üstesinden gelmek için teknoloji odaklı ülkelerle ve lider firmalarla aktif bir şekilde iş birliği yapıyoruz' dedi.

Türkiye, iş birliği yapmaya hazır

En güvenilir ve en temiz enerjinin 'tüketilmeyen enerji' olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, '2030 yılına kadar enerji verimliliği için 20 milyar dolarlık yatırımı harekete geçirmeyi planlıyoruz. Antalya'daki COP31'e doğru ilerlerken mesajımız nettir: Enerji dönüşümü ve enerji güvenliği bir arada ilerlemelidir. Dirençli bir gelecek; daha temiz, daha çeşitli, yüksek düzeyde birbirine bağlı ve güvenli enerji sistemlerine dayanmaktadır. Türkiye, ortak geleceğimize liderlik etmeye, iş birliği yapmaya ve yatırım yapmaya hazırdır' ifadelerini kullandı.