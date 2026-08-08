Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Güçlü yerel, güçlü Türkiye demektir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada gerekli her türlü gayreti göstereceğiz' dedi.

Bir dizi ziyaret için Kayseri'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocasinan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 3,5 kilometrelik Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın açılışına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Bakan Uraloğlu, 'Kayseri şehir içi trafiğine yeni bir soluk katan bu modern bulvarımızın açılışında Kayserili hemşerilerimizle bir aradayız. İşte tam da burada bir kez daha görüyoruz ki; hem bakanlığımız hem de AK Parti belediyelerimiz olarak ne kadar uyum içinde, ne kadar omuz omuza çalışıyoruz. Merkezi hükümet ile yerelin aynı hedefe kilitlenmesi, aynı gayreti göstermesi, Kayseri gibi güzel şehirlerimizi daha da ileriye taşıyor. 3,5 kilometre uzunluğunda çift yönlü olarak inşa edilen Ali İhsan Alçı Bulvarı sayesinde Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı arasındaki mesafe 6,5 kilometre kısaltılarak; Kayseri'de trafik akışını düzenleyecek, şehrimizin çehresini güzelleştirecek ve vatandaşlarımıza daha konforlu, hızlı bir ulaşım imkânı sunacak çok modern bir yol projesi hayata geçmiş. Üstelik 7 kilometrelik bisiklet yoluyla da hem çevreye duyarlı hem de sağlıklı ulaşımı destekleyen örnek bir koridor da oluşturulmuş. Projeyi hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte ekibini yürekten tebrik ediyorum' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Kayseri'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 107 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 24 yılda karayolundan demiryoluna, havayolundan haberleşme alanına kadar Kayseri'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 107 milyar lira üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların her birinde, AK Parti belediyelerimizle kurduğumuz güçlü iş birliğinin ve ahenkli çalışmanın izlerini görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki; birlikte yürüdüğümüzde, birlikte ürettiğimizde, milletimizin hizmetine çok daha hızlı ve kalıcı eserler kazandırıyoruz. Kayseri'nin 2002 yılında 83 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 652 kilometreye çıkardık. Bitümlü Sıcak Karışım kaplamalı yol ağımızı 1 kilometreden 512 kilometreye yükselterek, yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Kayseri'yi; Niğde'ye, Nevşehir'e, Sivas'a, Adana'ya, Yozgat'a bölünmüş yollarla bağladık. Kayseri-Sivas Yolu'nu, Kayseri-Niğde Devlet Yolu'nu, Kayseri- Kuzey ve Güney Çevre Yollarını, Sarıoğlan Yolu'nu, Pınarbaşı-Gürün Ayrımı-Şarkışla Yolu'nu, Tomarza Çevre Yolu gibi nice projeyi bölünmüş yol olarak tamamladık. Niğde- Yeşilhisar Ayrımı-Yahyalı Yolu, Kayseri-Sivas Ayrımı-Özvatan Yolu, Develi- Tomarza Yolu ve Yahyalı- Mansurlu gibi yolları da yeniledik, standartlarını yükselttik, Mimar Sinan Köprülü Kavşağını hizmete açtık. Boğazköprü ve Bağlantı Yollarını hizmete sunduk. Derevenk Viyadüğünü bitirdik. Bugün itibariyle de 14 karayolu projesinin yapımına devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimde güçlü olmanın Türkiye'yi de güçlü kılacağını belirten Uraloğlu, 'Biz biliyoruz ki; güçlü merkez, güçlü yerel demektir. Güçlü yerel de güçlü Türkiye demektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından bu yana olduğu gibi bundan sonra da Kayseri'nin gelişimi, toplumun kalkınması ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada gerekli her türlü gayreti göstereceğiz' diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da bulvarın yapımında emeği geçen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, 'Ali İhsan Alçı ile 1994 yılında Kocasinan Belediye Başkanlığı adaylığı için yarışmıştık. Kendisi kurucu Kocasinan Belediye Başkanı'dır. Kendisiyle önce rakiptik daha sonra kol kola girdik. Ben Ahmet Çolakbayrakdar, başkanımı tebrik ediyorum. Kurucu belediye başkanı olan bir kişinin adını bu bulvara vermek, onun adını yaşatmak hakikaten büyük bir vefa örneğidir diye düşünüyorum. Biz birbirimizle yarışmıyoruz. 'Ben iyi yaptım', 'sen iyi yaptın' iddiasında değiliz. Birlikte Kayseri'ye hizmet ediyoruz. 'Ülkemize hizmet ediyoruz' iddiası ve gayretiyle çalışmayı gösteriyoruz' şeklinde konuştu.

Çoğu belediyenin çalışanlarının maaşlarını ödemekte zorlandığı bir dönemde gerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi gerekse ilçe belediyeleri olarak yatırımdan yatırıma koştuklarını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkıllıç, kendilerinin çalışmalarını sürdürdüklerini ve hiçbir şaibelerinin bulunmadığını pisliğe bulaşmadıklarını, bulaşmayacaklarını da sözlerine ekledi. Büyükkılıç ayrıca Kocasinan Belediyesi'ni değerli yatırımlarından dolayı teşekkür etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, açılışını gerçekleştirdikleri Ali İhsan Alçı Bulvarı'yla şehir trafiğinin çok ciddi şekilde rahatlayacağını söyledi. Kendilerinin birçok konuda iddialı olduklarını belirten Çolakbayrakdar, bunu da yaptıkları projelerle ortaya koyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokolün kurdeleyi kesmesiyle Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın açılışı yapıldı. Açılış programına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve protokol üyeleri katıldı.