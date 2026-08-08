Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından Kayseri'de düzenlenen 'Net Konuşalım' programında gençlerle bir araya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi İl Kütüphanesi'nde düzenlenen programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, protokol üyeleri ve gençler katıldı.

Salondaki gençlerle hatıralarını paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ben lisede bir üniversite okuma hayali olan bir genç değildim. Çok ders ve okul odaklı değildim. Üniversite son sınıfa geldiğimizde Trabzon Lisesi'nde okuyorum ve çok başarılı bir sınıfta okuyorum. Arkadaşların hepsi bir yeri kazanacak da ben ne yapacağım düşüncesi artık kafamda yer etmeye başladı. Sınava girdik. Ben yazdım tercihleri ama gene de üniversitede bir gözüm yok. En sona da Fen Edebiyatın fizik bölümünü yazdım. 18. tercihimdi ve Fen Edebiyatın fizik bölümü geldi. Esasında üniversitenin en zor bölümü. Yani bitirdiğinizde iş imkanınız gerçekten zor. Hakikaten bilim insanı olma noktasında iyi bir bölüm ama benim harcım değil. Ailenin teşvikiyle beraber gittik kaydımızı yaptırdık. Bir gün okula gittim; 'Ben bu okulda okumayacağım' dedim. Onun üzerine ben o zaman şu kararı verdim; yani siz 18 yaşına geldiniz, elinizde mesleğiniz yok, hiçbir şeyiniz yok. Bir okul okumamışsınız. Devamı için söylüyorum. O zaman dedim şey; 'Ben üniversite okumalıyım. O zaman ben dershaneye gideceğim ve bir sene çalışacağım ve iddialı bir yer kazanacağım' şeklinde. Gerçekten o bir sene ki matematikte lisede çok başarılı ve parlak bir öğrenci değildim. Ve o bir senelik dershane hayatında matematiği su ettik onu. Ondan sonra tercihlerimizi yazdık, işte en başa tıp fakültesi yazdık. Arkasına birkaç tane mühendislik yazdık. Bir ramazan akşamıydı, babam dedi ki 'Ne yazdın tercihlerine?' baba bunları yazdım dedim. Dedi ki 'İnşaatı niye yazmadın? Bizim Karadenizliler inşaata meraklıdır' dedi. Olur baba, onu da yazayım dedim. İnşaatı ekledim ve ben inşaatı kazanmış oldum. Yani lise hayatında matematikten doğru dürüst geçer not alamayan bir öğrenci olarak dershane sonrasında bir mühendislik fakültesi okuyarak hayata atılmış oldum. Ben asla devlet memuru olmam dedim, olmayacağım dedim. Özel sektörde bir yıla yakın bir deneyimim oldu. Üniversiteden arkadaşım; 'Karayolları sınav açıyor, şuraya girelim imtihana' dedi. Sınavı kazandık, Karayolları'na girdik. Tam 34 yıl orada çalıştıktan sonra bu göreve nasip oldu. 3 yıldır da bu görevi yapıyoruz' dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışmanın nasıl olduğu sorusuna verdiği cevabında, 'Daha önceki zamanlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi sabahları kadar çalışılırdı. Gece saat 2-3'e kadar. Bir bakarız, bilinmeyen numara eğer arıyorsa, 2 buçuk 3 civarında, 'Eyvah, reis bir şey gördü herhalde eksiğimizi' diye bakardık. Sabah saat 2'de 3'te, sabaha karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni izleyen, yaptığımız çalışmalar konusunda sonuna kadar takip eden ve onun bizi gözlediği, takip ettiği düşüncesiyle ve onun verdiği azim ve inançla, yasalar üzerindeki titizliğimizi, bugün eğer yaptığımız yasalarda bir titizlik varsa Cumhurbaşkanımızın bu iradesi çok önemlidir' ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ise, 'İnşallah daha adil bir dünyayı hayata geçirecek, daha adil teknoloji ekosistemini de Türkiye olarak bizler kuracağız. Biz buna inanıyoruz. Bunun emarelerini bugünden görüyoruz. İHA'lar, SİHA'lar, Milli Muharip Uçağımız, Anadolu Amfibi Çıkarma Gemimiz; bunların hepsi sadece teknoloji geliştirmek olarak nitelendiremeyeceğimiz, bunun da ötesinde yeni kavramlar, yeni ürünler ortaya koyan çalışmalardır. Ben bunun mühendis kökenli bir siyasetçi olarak heyecanını duyuyorum. Ve ben inanıyorum ki buradaki kardeşlerimiz de bunun heyecanını duyuyorlar, geleceğin heyecanını taşıyorlar. İnşallah hep beraber, bir ve beraber olarak büyük ve güçlü Türkiye'yi bu anlamda bizler inşa edeceğiz' dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, 'Gençlerimizi çok seviyoruz. Allah onların sayısını arttırsın. Bu güzel gençlere bizleri layık kılsın diyorum' ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise, 'Buradaki arkadaşlarımın her biri salondaki her saniyenin hazırlığını yapmışlar. Ben inanıyorum ki her biri bugün bir pürüz çıkmadan sizleri alnının akıyla ağırlamak istiyorlar. O yüzden ben de sizin huzurunuzda onlara çok teşekkür ediyorum' dedi.

Konuşmaların ardından geçilen soru-cevap kısmı ile program basına kapalı devam etti.