Fırat Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Belediye Genel Sekreter Vekili Ahmet Faruk Yanardağ, Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Mustafa Sengir ve diğer belediye yetkilileri katıldı.

Başkan Sami Er, sözleşmenin amacının çalışanların refahını artırmak ve adil bir ücretlendirme sistemi oluşturmak olduğunu ifade ederek, “Mali açıdan zor bir süreçten geçmemize rağmen, çalışanlarımız için en iyisini yapmaya gayret ettik. Yeni sözleşmeyle en düşük çalışan maaşını 46 bin liraya yükselttik. Beden işçilerine 4 bin TL, itfaiye, zabıta, temizlik, park-bahçe ve yol altyapı çalışanlarına ise ek olarak 4 bin TL tazminat ekledik. Ağır vasıta şoförleri ve teknik personel için de ek ödemeler sağladık. Ayrıca aile yardımı, kıdem zammı ve ikramiye artışları gibi önemli düzenlemeler getirdik” dedi.

Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Mustafa Sengir ise sürecin olumlu şekilde sonuçlanmasında Başkan Sami Er'in işçi dostu yaklaşımının büyük rol oynadığını belirtti. Sengir, “Bu sözleşme, üyelerimizin refahını artırmaya ve çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik önemli bir adımdır. Karşılıklı diyalog ve iyi niyetle hareket ederek zorlukları birlikte aşabileceğimizi bir kez daha göstermiş olduk” dedi.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi, iki yıl süreyle geçerli olacak ve maaşlar, her 6 ayda bir enflasyon oranında artırılacak.