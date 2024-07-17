AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklanan vergi paketi Meclis Başkanlığına sunuldu. Güler, vergi paketine ilişkin yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılacağını ve bunun maliyetinin yaklaşık 33 milyar 200 milyon lira olduğunu dile getirdi. Öte yandan vergi paketinde kısa vadeli sigorta kolları prim oranının yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarılması ve ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların aynı iş yerinde Sosyal Güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan 5 puanlık Sosyal Güvenlik destek priminin hazine tarafından ödenmesine yönelik uygulamanın sonlandırılması da yer aldı.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, İhlas Haber Ajansı’na vergi paketindeki düzenlemeleri ve bunun en düşük emekli ücretine olan etkisini değerlendirdi. Karakaş, kanun teklifine bakıldığında 10 bin lira olan taban maaşların 12 bin 500 liraya yükseleceğini hatırlatarak, geçmiş dönemlerde de 5 bin liradan 7 bin 500 liraya ve 7 bin 500 liradan yine 2 bin 500 liralık zamla 10 bin liraya çıkarıldığını söyledi.



“Kök maaşı 6 bin ve altında olanlar iki kat ücret alacak”

Karakaş, yapılan düzenlemeyle en az çalışmış olanların çok kazançlı olduğunu belirterek, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yüzde 24,73 oranında güncellediğimiz zaman yeni bulduğumuz kök maaş 6 bin 250 lira ve altında ise 12 bin 500 liraya çıkarıldığı için bunlar adeta sosyal yardım şeklinde ikinci maaşı almış gibi olmaktadırlar. Yani kök maaşı 6 bin 250 lira ve altında olanlara 6 bin 250 lira bir sosyal yardım söz konusu olmaktadır. Bu durumda 12 bin 500 liraya çıkmaktadır. Yine az önce söylediğim TÜFE ile güncelleme yaptıktan sonra maaşı 10 bin lira olan bir kişinin zaten maaşı 12 bin 473 liraya denk gelecektir. Bu durumda olan bir emeklimize ise sadece 27 lira oranında bir ilave yapılmış olacaktır. Yani görüldüğü üzere 3 milyon 700 bini aşkın emekliye yapılacak olan iyileştirme kimisine 10 lira, kimisine 20 lira, kimisine 300, kimisine bin lira, kimisine 2 bin lira, kimisine de 2 bin 500 lira şeklinde olacağını söyleyebiliriz. Bu anlamda standart olarak herkese 2 bin 500 ödenmesi söz konusu değildir” açıklamasında bulundu.



“Dul ve yetimler ölen kişinin maaşında ne kadar paya sahip iseler o oranda alacaklardır”

Dul ve yetim aylıklarında da güncellemeler olduğuna dikkati çeken Karakaş, “Dul ve yetimler, ölen kişinin maaşında ne kadar paya sahip iseler o oranda alacaklardır. Dolayısıyla dul eş çalışıyorsa çocuk sayısına göre bunların payı değişmektedir. Örneğin yüzde 50 oranında eşinin maaşını alan bir dul erkek veya kadın, daha önceden kök maaşı düşük olması nedeniyle 5 bin lira alırken, şimdi 12 bin 500 lira iyileştirmeyle birlikte 5 bin lira yerine 6 bin 125 lira alacaktır. Yine örnek olarak yüzde 25’ini alıyorsa, kök maaşı da düşükse daha önceden 2 bin 500 lira alıyorsa bir yetim, bunun 3 bin 125 liraya yükseleceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla payları oranında almaya devam edeceklerdir” ifadelerini kullandı.



"Kısa vadeli sigorta kolları prim oranının yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarılması, en düşük emekli ücretinin maliyetini karşılayacak"

Vergi paketinde çalışma hayatına dair birçok iyileştirmenin bulunduğuna ve bunun en düşük emekli ücretini doğrudan ilgilendirdiğine dikkati çeken Karakaş, “33 milyar lirayı aşan bu maliyetin hükümetin hazineden ekstradan bir lira bile çıkmadan yapıldığını söyleyebiliriz. Maliyeti karşılamaya bakınca hükümet, işverenlerin, gerek çalışanların, gerek emekli çalışanların maaşlarına bağlı olarak işverenlerden, patronlardan yüzde 2 oranında kısa vadeli sigorta kolları dediğimiz yani iş kazası, meslek hastalığı primi yüzde 2 iken, bunu yüzde 2,25’e yükseltmektedir. Dolayısıyla bu yüzde 0,25’lik orandan emeklilerin maaşlarının finansmanının sağlandığını söyleyebiliriz. Hatta buna ilaveten hükümet halihazırda patronlara, işverenlere 16’dan fazla teşvik ve destek sağlamaktadır. En son EYT'de normalde emekli çalışanlardan dolayı işverenlere herhangi bir teşvik ve destek verilmezken, EYT'yle birlikte işverenlerin talebi doğrultusunda EYT'linin yeniden işe alınması halinde 5 puanlık bir destek verilmişti. Dolayısıyla hükümetin bu 5 puanlık desteği işverenlere vermek yerine emeklilerin finansmanında kullanacağını söyleyebiliriz” diye konuştu.