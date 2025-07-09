Yılmaz, “Senfoni Etiler, yaşam kalitesini artıran, kentle uyumlu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışımızın bir yansımasıdır” diyerek projeyi sadece bir konut projesi olarak değil, bir yaşam biçimi olarak tanımladı.

Merkezin Kalbinde, Yatay ve Sürdürülebilir Yaşam Alanı

FSM Köprüsü’ne, metroya ve ana ulaşım hatlarına yakınlığıyla dikkat çeken Senfoni Etiler, 13.500 metrekarelik arsa üzerinde yükseliyor. Proje, 1+1’den 6+1’e kadar farklı konut tipleriyle toplamda 205 daire ve 10 ticari ünite içeriyor.

Yatay mimari anlayışıyla tasarlanan projede akıllı ev sistemleri, yeşil bina kriterleri, sıfır atık yaklaşımı ve sürdürülebilirlik ön planda tutuluyor. Projeden yaklaşık 16 milyar TL gelir beklenirken, Emlak Konut’un payı 6,4 milyar TL olarak belirlendi.

Finansal ve Operasyonel Hedefler Büyüyor

Yılmaz, 2025 yılı itibarıyla Türkiye ekonomisinde istikrarlı bir büyüme trendinin öne çıktığını belirterek şunları kaydetti:

“Haziran itibarıyla enflasyonun yüzde 35 seviyelerine gerilemesi, fiyat istikrarı açısından olumlu bir görünüm sunuyor. Faiz oranlarında da düşüş bekliyoruz. Bu süreci stratejik bir şekilde değerlendiriyor, yatırımcılarımız için güvenli ve planlı fırsatlar sunuyoruz.”

Emlak Konut’un 2025 yılı sonu hedefleri arasında;

245 milyar TL aktif büyüklük ,

12 milyar TL net kâr ,

77 milyar TL ön satış geliri ,

ve yıllık 7.522 bağımsız bölüm satışı bulunuyor.

Yılın ilk çeyreğinde satışı gerçekleştirilen 3.004 bağımsız bölüm, bu hedefin %40’ına ulaşıldığını gösteriyor. Yılmaz, ikinci çeyrekle birlikte bu oranın %50’yi geçmesini beklediklerini belirtti.

Deprem Konutlarında Geri Sayım Başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan “Asrın İnşa ve İhyası” çalışmalarına da değinen Yılmaz, bugüne kadar yaklaşık 26 bin konutun tamamlandığını ve teslim sürecinin başladığını duyurdu.

“2025 sonuna kadar 83 bin 112 bağımsız bölümün tamamını teslim etmeyi hedefliyoruz.”

Girişimcilik ve İnovasyon İçin Anahtar Fikirler Zirvesi

Yılmaz, şirketin yalnızca konut üretiminde değil, şehircilik vizyonunda da öncü olmak istediğini belirterek, Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi ile 100’ü aşkın girişimi incelediklerini, bunlardan 20’sini sektöre kazandırdıklarını açıkladı.

“Bilgiyi, teknolojiyi ve girişimciliği şehircilik politikalarımızın merkezine alıyoruz.”

Yatırım Değeri Yüksek, Sürdürülebilir Bir Proje

Projeye ilişkin detayları paylaşan Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, satışların başladığını ve şu anda 30 dairenin satıldığını belirtti.

“Metrekare fiyatımız peşin olarak 285 bin TL. Emlak Katılım ile 60 hatta 120 aya kadar vade seçenekleri sunuyoruz. Toplam yatırım büyüklüğümüz ise 10 milyar TL’yi buluyor.”

Kubba İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Emre Kubba ise, projenin deprem güvenliği, enerji verimliliği ve akıllı sistemlerle donatılması gibi özelliklerinin altını çizdi.