Golf Tutkunları Kemer Golf Kulübü’nde Buluştu

Turnuvaya katılan golfçüler, rekabetin ve keyifli anların bir arada olduğu unutulmaz bir gün yaşadılar. İstanbul’un en prestijli golf turnuvalarından biri haline gelen Emirates İstanbul Golf Cup, Türkiye’de golf sporuna olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Mehmet Gürkaynak - Murat Karaduman - Ömer Faruk Sönmez



Turnuvaya katılanlar organizasyon sonunda toplu poz verdi.

Erkekler A kategorisinde Kemal Veli, B kategorisinde Cengizhan Karaduman, C kategorisinde Ömer Faruk Sönmez, Kadınlar A kategorisinde Zehra Çilingiroğlu ve B kategorisinde de Evrim Çetin birincilik kupasını kaldırdı.

Katılımcılardan Tam Not

Turnuva, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Birçok golf tutkunu, organizasyonun hem profesyonel düzeyde hem de sosyal bir ortamda gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bir oyuncu, “Emirates İstanbul Golf Cup 2024’ün düzenlenmesi golf severler için önemli bir buluşma noktası oluyor. Böyle prestijli bir turnuvada yer almak büyük bir keyifti,” ifadelerini kullandı.

Emirates’in Golf Sporuna Desteği Devam Ediyor

Emirates, golf sporuna verdiği desteği bir kez daha gösterirken, Türkiye’deki ikinci Golf Cup organizasyonuyla büyük beğeni topladı. Emirates yetkilileri, turnuvanın ilerleyen yıllarda da düzenlenerek bir gelenek haline gelmesini hedeflediklerini belirtti.