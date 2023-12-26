Genel Kurulda, 11 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri sona erdi. Bütçe görüşmelerinin ardından Genel Kurul, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ Başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin görüşmelerine bugün saat 15.00 itibarıyla başlandı. Bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin, diğer maddeleri ele alınacak.

Genel Kurul’da TBMM Başkanvekili Bozdağ, Pençe Kilit Operasyonu’nda hayatını kaybeden 12 şehidi anarak başsağlığı diledi. Bozdağ, ardından görüşmeler çerçevesinde sisteme giren 20 milletvekiline ardından Grup Başkanvekillerine söz verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adına söz alan Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Pençe Kilit Operasyonu’nda şehit olan 12 Milletvekili hakkında konuştu. Bülbül, “Hain ve alçak terör örgütü PKK’yı, iş birlikçilerini ve hamiliğini yapanları şiddetle lanetliyoruz. Değerli milletvekilleri, Tokatlı şehidimiz Yasin Karaca’nın komutanına sorduğu ‘Yolumuz ne yolu?’ sorusuna komutanın verdiği ‘Şehitlik yolu’ cevabı ve kahraman şehidimizin “Kızılelma’ya kadar devam” sözü Türk milletinin kutlu yoludur. Elazığlı şehidimiz Kemal Aslan’ın babası Mehmet Aslan evladının şehadet haberini alır almaz ‘Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana’ diyerek vakur duruşu, imanı ve asaletiyle aziz milletimizin karakterini göstermiştir. Mehmetler için, aslanlar için, büyük Türk milleti için şehadet yüce bir dilektir. Ne mutlu bize ki cami avlusunda, asker ocağında, düğünde dernekte, köyde şehirde, Anadolu'nun en ücra köşesinde, yangında, selde, depremde ‘Allah devletimize zeval vermesin’ diyen aziz bir milletimiz vardır; bu milletin adı da Türk milletidir. Türk milleti için yas yoktur, intikam vardır. Mazlumlar için, adalet için, huzur ve güvenlik için ve hatta vatansızların dahi aziz vatanda rahat yaşaması için şehit olan kahramanlarımıza sonsuz minnet ve şükran borçluyuz” ifadelerini kullandı.

“Terör örgütü PKK'yı bir kez daha lanetliyorum”

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sözlerine İstiklal Marşı’nın sözlerini yazan, Mehmet Akif Ersoy’u anarak başladı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Milli Mücadele’de dünyaya meydan okumuş bir liderin partisinin milletvekilleri olduklarını söyleyen Başarır, “Hiçbir zaman hiçbir tehditten, hiçbir zaman hiçbir hakaretten korkmadık, çekinmedik, bir milim eğilmedik, bir milim geriye gitmedik. Şunu herkes bilsin ki, Pençe Kilit Operasyonu’nda şehitlerimiz hepimizin, ülkemizin büyük bir acısı. Onlara bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bölücü terör örgütü PKK'yı bir kez daha lanetliyorum, bunu bildirimizde de yayınladık. Aslında bugün bu konuları konuşmak istemiyordum ama bu çatıda, bu Parlamentoda hiçbir grubu, hiçbir milletvekilini kimse tehdit edemez. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. 85 milyonun, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, bu ülkenin üniter yapısını, bölünmez bütünlüğünü sonuna kadar savunuruz, bir santim toprağımız için de canımızı veririz ama biz, 81 vilayet, tüm ilçeler, tüm mahalleler; Osmaniye’den Edirne’ye, Edirne'den Trabzon’a bu sokakta korumasız emin adımlarla, kararlı adımlarla da hiç çekinmeden yürürüz Bizim alnımız açık, başımız dik” ifadelerine yer verdi.

“Cumhurbaşkanımız liderliğindeki hükümetlerimiz ülkemizi, toplamda ekonomimizi 3,5 kat büyüttü”

TBMM Başkanvekili Bozdağ sözü AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül'e söz verdi. Gül, yoğun bütçe mesaisini dün tamamladıklarını belirterek, "Türkiye Yüzyılı’nın ilk bütçesi hayırlı olsun. Bu bütçe bir yatırım bütçesi, bir kalkınma bütçesi, depremin yaralarını sarma bütçesi. İşçimizin, çiftçimizin, esnafımızın, öğrencimizin, gençlerin, kadınların bütçesi yani 85 milyon vatandaşımızın, insanımızın bütçesi. 2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetlerimiz ülkemizi, toplamda ekonomimizi 3,5 kat büyüttü. Dünyadaki ekonomik daralmaya rağmen, yaşadığımız deprem ve salgına rağmen istikrarlı bir şekilde büyüyen Türkiye var. İstihdam dostu büyüme stratejimizde tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık; 31 milyon 800 bin istihdam sağladık. Milletimize aş olduk, ekmek olduk. Yine, savunma sanayisinde yerlilik, millîlik oranını yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıkardık. 4 trilyon lirayı aşan ulaştırma yatırımlarıyla gönül köprülerini kurduk. Nereden nereye geldiğimizi milletimiz çok iyi biliyor" dedi.

“Çalışan emeklimize 5 bin lira ödeme yapılması öngörülmekte”

AK Partinin seçim beyannamesinde kalkınma planında, OVP’deki hedeflerini ortaya koyduklarını ifade eden Gül, "245 milyar dolar ihracatımızı 2028 yılında 400 milyar dolara çıkaracağız. 1,5 trilyon dolar olan millî gelir büyüklüğüne ulaşacağız. Kişi başı milli geliri 16 bin dolara çıkaracağız. Enflasyonu kademeli olarak tek haneye düşüreceğiz. Çiftçilerimize yeni istihdam alanları oluşturacağız. Aile ve Gençlik fonuyla gençlerimizin, kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. Esnafımızın 9000 bin olan prim gün sayılarını emeklilikte 7200’e düşüreceğiz. Ve tüm bunları yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kabinemiz, güçlü bir ekonomi yönetimimizle ve Cumhur İttifakı’yla hep beraber gerçekleştireceğiz, sorunlarımızı gidereceğiz, vatandaşımıza müreffeh bir yaşam alanı sağlayacak adımlarımızı atacağız. Çalışanlarımızın, emekçilerimizin, emeklilerimizin yanında olmaya yine devam edeceğiz. Bugün görüşeceğimiz kanunla beraber 10 milyon 429 bin emeklimize 5 bin lira ödemeleri gerçekleşmişti. Yaklaşık 5 milyon emeklimize, çalışan emeklimize de yine 5 bin lira ödeme yapılması öngörülmekte. Bunu da kanunlaştırıp yine en kısa zamanda emeklilerimizin hesabına yatıracağız birkaç gün içerisinde, esnaf, BAĞ-KUR emeklileri başta olmak üzere çalışan emeklilerimiz bu anlamda kapsama dâhil edilecek. İşçinin, çiftçinin, emeklinin, memurun alım gücünü artıracak çalışmaları yine sürdüreceğiz, enflasyona ezdirmemek üzere çalışmalarımızı başarıyla tamamlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeler devam ediyor.