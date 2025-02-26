Franchise iş modeliyle büyüme stratejisi doğrultusunda, Elite World, 2026 yılının Eylül ayında Amsterdam’da Avrupa’daki ilk otelini açmak için önemli bir adım attı.

Amsterdam’da Yeni Bir Başlangıç

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, Schiphol Havalimanı’na yakın Hoofddorp bölgesinde, Elite World Comfy Amsterdam Airport Schiphol otelinin kapılarını açacak. 123 oda kapasitesine sahip olacak otelde, restoran ve fitness salonu gibi olanaklar da bulunacak. Yatırımcı ortağı VASTEB Invest B.V. ile yapılan anlaşma, Elite World’ün küresel büyüme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı. Bu açılışla, şirket Avrupa’daki genişleme hedeflerine ivme kazandırmayı amaçlıyor.

Avrupa’ya Açılım ve Yeni Hedefler

Elite World, 2025 yılında sadece Amsterdam’la sınırlı kalmayıp, Almanya, İngiltere gibi Avrupa’nın diğer büyük şehirlerinde de yeni oteller açmayı planlıyor. Zincir, 2030 yılına kadar 50 otel hedefini belirleyerek, küresel seyahat sektöründeki hızlı değişimlere adapte olmayı hedefliyor. Avrupa’daki otel sayısını artırarak, Elite World, markasını genişletirken, farklı şehirlerdeki yatırımcılarıyla birlikte güçlü bir büyüme sürecine girmeyi planlıyor.

Yurt İçinde Anadolu’ya Yatırım

Elite World’un yurt içindeki büyüme stratejisi, Anadolu şehirlerine odaklanıyor. Şirket, Anadolu’nun gizli kalmış turizm potansiyelini ortaya çıkararak, bu bölgelerde 3-4 yıldızlı otel kategorisindeki açığı değerlendirecek. Anadolu şehirlerinde hızlı bir büyüme planlayan Elite World, turizmi sadece büyük şehirlerle sınırlı tutmayıp, daha az keşfedilmiş bölgelerde de turizm hareketliliğini artırmayı hedefliyor.

Yatırımcılar İçin Büyüme Fırsatları

Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, şirketin büyüme stratejisinin, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Ayrıca, şirketin hizmet kalitesini dünya standartlarına taşıyarak, farklı seyahat ihtiyaçlarına uygun 10 markasıyla hem ekonomik hem de lüks konaklama seçenekleri sunduğunu vurguladı.

Elite World CEO’su Orkun Petekçi ise, Avrupa açılımının yanında, Anadolu şehirlerinde de hızla büyüyeceklerini belirterek, "2025'te yatırımcılarımızla birlikte hem yurtiçinde hem de yurtdışında sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Farklı Konaklama Seçenekleri ve Yeni Markalar

Elite World, gezginlerin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak, ekonomiden lükse, resort’tan residence’a kadar geniş bir yelpazede konaklama seçenekleri sunmaya devam ediyor. Bu yıl, büyük şehirlerde residence ve otelden oluşan "combo" projelerle kısa ve uzun dönem konaklama ihtiyaçlarına cevap vermeyi planlıyor.

Elite World Hotels & Resorts, global çapta büyüme yolunda emin adımlarla ilerlerken, yatırımcılarıyla birlikte yeni oteller açmayı ve sektöre katkı sağlamayı sürdürecek.