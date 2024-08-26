Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel’in iş insanı Yılmaz Bektaş’tan olan kızı 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş, önceki sabah Ortaköy’deki evinde aniden rahatsızlandı. Kalbi sıkışan, nefes almakta güçlük çeken Bektaş hemen Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Posta’nın haberine göre, doktorların muaynesinde göğsüne hava kaçtığı tespit edilen İlknaz Bektaş’a “göğüs boşluğuna mediastinal amfizem” teşhisi konuldu. Prof. Dr. Çağatay Tezel tarafından cerrahi müdahale yapıldı. Bektaş, “Rahatsızlandığım günün akşamı Alp Dağları’na trekkking yapmaya uçacaktım. Eğer uçağa binseydim, basınçtan hayatımı kaybedebilirmişim. Allah korudu” dedi.

İlknur Bektaş, “3 gün daha hastanede kalacağım. Akciğerim içtiğim elektronik sigaradan dolayı (vape) hava kaçırmış. Lütfen elektronik sigaralardan uzak durun” diye konuştu. Kızına refakat eden ve başından ayrılmayan Selen Görgüzel ise “Allah yavrumu korudu. Küçük çaplı bir kalp krizi geçirmiş. Nabzı hastaneye getirildiğinde 140 atıyormuş. Çok şükür şimdi iyi” dedi.

İNGİLTERE'DE BİR GENÇ KIZIN CİĞERİ SÖNMÜŞTÜ

Haziran ayında da İngiltere'de benzer bir vaka yaşanmıştı. İngiltere’de 17 yaşındaki Kyla Blight haftada 400 sigaradan alınacak nikotine eş değer elektronik sigara tüketmesi sonucu hastanelik olmuştu. 2 yıldır süren bu alışkanlığı sonucunda akciğerinde delik açıldı. 5.5 saatlik operasyonla akciğerinin bir bölümü alınan Blight ölümden dönmüştü.

