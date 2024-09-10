Yaklaşık 38 ton azami yüklü ağırlık ile ile 21 Ağustos 2024 tarihinde yola çıkan Scania 40R'nin ilk dolumları İsveç'teki 3 şarj istasyonunda gerçekleştirildi. Baltık Denizi'ni Karlskrona'dan feribotla geçen elektrikli Scania, Varşova’da karaya çıkarak Bratislava, Budapeşte, Arad, Sibiu, Bükreş, Ruse ve Plovdiv’i geçerek 3 Eylül 2024 tarihinde Edirne’den Türkiye’ye giriş yaptı. Güzergah boyunca elektrikli Scania toplam 14 kez şarj için mola verdi.

Scania'nın elektrikli aracıyla ilk uzun mesafe seferini Scania E-Mobility ekibinde çalışan Ines Kasumovic, Kristine Stalhandske, Louise Törnsten, Amanda Gerdvall, Elin Engström gerçekleştirdi.

“Mükemmel performans”

Scania elektrikli aracın uzun mesafe performansını mükemmel olarak değerlendiren sürücülerden Ines Kasumovic “Sürücü için ortam gerçekten sessiz, stabil ve uzun yolda oldukça konforlu. Bu durum kullanıcıyı daha az yorgun hissettirirken, aynı zamanda çevresinin de daha çok farkında olmasını sağlıyor. Dizel yakıtlı modellerimiz ile aynı özelliklere sahip 40R, daha çok bölgesel taşımacılık için uygun bir model olarak öne çıkıyor. Avrupa'da elektrikli araçlara olan talebin her geçen gün arttığını görüyoruz. Nakliyeciler de en büyük işletme giderleri arasında yer alan yakıt giderlerini optimize etmek amacıyla elektrikli araçları tercih etmeye başladı. Scania olarak 2030 yılına kadar toplam satışlarının yüzde 50'sinin sıfır emisyonlu araçlar olmasını hedefliyoruz.” şeklinde değerlendirdi.

“2025 Yılında Türkiye pazarına sunacağız”

Scania’nın elektrikli seçeneklerinin 2025 yılında Türkiye pazarına sunulmasının hedeflendiğini belirten Doğuş Otomotiv Scania Satış Müdürü Bayazıt Canbulat “Scania, Bölgesel uygulamalarda 400 ve 450 kW olarak 2 farklı elektrik motoru sunuyor, bu ürünlerle operasyonlarında modülerlik, sürdürülebilirlik ve geleneksel kamyonlardan beklenenleri karşılama ve hatta daha fazlasını sunma potansiyeline sahip. Scania tarihinde şu ana kadar elektrikli ağır ticari araç ile gerçekleştirilen en uzun seyahat, bu potansiyeli destekleyecek verilerin toplanması açısından da büyük önem taşıyor. Müşteri odaklı yaklaşımı ile Scania, kullanıcıların ihtiyaçlarını gözlemlerken, çözüm için neler yapabileceğinin datalarını da oluşturuyor. Biz de Scania Türkiye olarak elektrikli araç altyapısı çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Türkiye’nin karayolu taşımacılık kapsamında menzil alternatiflerine göre bölgelerde şarj istasyonlarına ihtiyaç var, nasıl çözüm üretebiliriz gibi konular üzerinde çalışıyoruz. Amacımız bu araçları piyasaya sunduğumuzda en verimli bir şekilde operasyonlarının kesintisiz devam etmesi. Her zaman söylediğimiz gibi bizim işimiz aslında aracı sattıktan sonra başlıyor” dedi.

“Tarihe geçen yolculuk”

Doğuş Otomotiv Scania Pazarlama Müdürü Ömer Madazlıoğlu ise 3.300 kilometrelik bu yolculuğun tarihe geçtiğini belirterek “Bu yıl bizim için çok önemli. Doğuş Otomotiv ve Scania marka distribütörlüğünün 30. yılını kutluyoruz. 30 yıllık yolculukta birçok yenilik veya ilklere şahit olunan bu yolculukta bugün de yarının teknolojisine hazırladığımız bir dönemdeyiz. Tamamen elektrikli bir kamyon ile 3.300 kilometre yapılan bu seyahat tarihe rekor olarak geçebilir. Biz bu sürece hem iş modeli hem de çevresel etkiler olarak bakıyoruz. Türkiye’de de Scania olarak ciddi hedeflerimiz var. Sürdürülebilir yatırım ve sürdürülebilir iş modelleri geliştiriyoruz. Geleceğe daha temiz bir dünya bırakmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Scania 40R

Scania’nın en uzun rotasını gerçekleştiren Scania 40R modelinde 624 kWh kapasiteye sahip 4 adet batarya bulunuyor. Bataryalarda 10 modül ve 20 modül bulunmakla beraber bir araçta 1080 hücre bulunuyor.

Bataryalar, 350 kW'lık bir hızlı şarj cihazıyla 85 dakikada şarj edilebiliyor. Aracın menzili, 40 ton yük ile 440 km'ye kadar çıkabiliyor. Araçta bulunan elektrik motoru frenleme sistemi, ayak frenleme ve motoru frenleme ile enerjiyi tekrar bataryalara geri yüklüyor. Scania globalde yaptığı batarya yatırım ve üretimi ile pazara sunacağı ürünler konusundaki tüm hizmetlere hazır olduğunu gösteriyor.