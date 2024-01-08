Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, Renault ve Dacia markalarının yetkili bayisi olarak elektrikli araç sahiplerine önemli bir hatırlatmada bulundu. Aras, “Elektrikli araçlar, geleneksel içten yanmalı motorlardan farklı bir yapıya sahiptir ve bakım süreçlerinin uzmanlık gerektirmektedir. Elektrikli araçlar, hassas teknolojiler içermektedir ve özel bakım gereksinimleri bulunur. Bu nedenle, aracın işleyişini en iyi bilen ve marka tarafından yetkilendirilmiş uzman ustaların müdahale etmesi büyük önem taşımaktadır.” dedi. Çevre dostu elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte servis ihtiyacının daha da arttığının altını çizen Aras, “Elektrikli araçlar hassas otomobiller. Aracı bilen usta müdahale etmeli. Dışarıdan takılan bir arıza tespit cihazı bile aracın yazılımını bozabilir. Ayrıca, aracın beygir gücünü artırmak ve tüketimini düşürmek için yapılan orijinal dışı uygulamalar son derece tehlikeli çözümlere yol açabilir. Bu bağlamda en sağlıklı yöntem, yapılacak tüm işlemler için aracın yetkili servislere götürülmesidir. Elektrikli araçların sağlamış olduğu büyük avantajlar, satış adetlerinin her yıl yükselen bir trend ile artmasına; dolayısıyla elektrikli otomobiller için servis ihtiyacının da artmasına neden olmuştur. Bu durum da yetkili servislerin önemini gözler önüne sermektedir. ” diye konuştu.

“KRİTİK BİR ÖNEME SAHİP”

Eğitim almamış ustaların elektrikli otomobillere yapacakları müdahaleler sonucu büyük sorunlara yol açabildiğinden bahseden Aras, “Yetkili servisler, marka tarafından belirlenmiş standartlara uygun olarak eğitilen uzman teknisyenleri bünyesinde bulundurur. Bu profesyoneller, elektrikli araçlarda ortaya çıkabilecek her türlü sorunu en iyi şekilde tespit edip çözebilmek için gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Ayrıca, orijinal yedek parçaların kullanılması ve marka tarafından belirlenen bakım programlarının takip edilmesi, aracın uzun ömürlü ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlar.” şeklinde konuştu. Konuşmasına devam eden Aras, “Elektrikli araç kullanıcıları, sadece günlük kullanım ve şarj işlemleriyle değil, aynı zamanda düzenli bakımlarıyla da ilgilenmelidirler. Bu bakımların, güvenilir bir şekilde ve uzman ellerde gerçekleştirilmesi, aracın performansını ve dayanıklılığını artırmanın yanı sıra sürüş güvenliği açısından da kritik bir öneme sahiptir.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.