Opel’in üstün yönlere sahip ürün gamı, yüksek verimliliği ve geniş iç hacmi ile öne çıkıyor. Özellikle geniş iç mekân sunan elektrikli araçları tercih eden tüketiciler, Opel'in elektrikli model yelpazesinde tüm beklentilerini karşılayabiliyor. Opel’in “Şimşek Logosu”nu taşıyan aile dostu ürün gamı, premium SUV Grandland Elektrik’ten, ulaşılabilir fiyatlı yeni Frontera Elektrik’e ve Zafira Elektrik’ten Combo Elektrik’e kadar farklı ihtiyaçlara yönelik birçok seçeneği bir araya getiriyor. Opel’in bu modellerinin ortak özelliği, çok sayıda pratik çözüm ve akıllı teknoloji sunmaları. Ayrıca rekabetçi menzil ve hızlı şarj süreleri ile günlük elektrikli mobiliteyi daha kolay hale getiriyorlar. Üstelik Opel, “Her Şey Dahil Elektrikli Araç” yaklaşımı ile elektrikli mobiliteye geçiş sürecini daha cazip ve zahmetsiz hale getiriyor.

Alman mühendisliği ve teknolojisi ile Opel Grandland Elektrik

Opel Grandland Elektrik, heyecan verici bir ‘Alman’ SUV’u olarak öne çıkıyor. Opel'in Rüsselsheim'daki merkezinde tasarlanıp geliştirilen ve Eisenach'ta üretilen bu model, parlamayı önleyen 50.000'den fazla bileşene sahip ödüllü Intelli-Lux HD aydınlatma sisteminden iç mekandaki pratik Pixel Box'a kadar yenilikçi teknolojilerle donatıldı. Ayrıca ergonomik özelliğe sahip Intelli-Seat ile de üstün konfor sunuyor.

1.645 litreye kadar bagaj kapasitesi sunan Grandland Elektrik, Alman üreticinin elektrikli araçlar için optimize edilmiş son teknoloji STLA Medium platformunu temel alan ilk modeli olma özelliğini taşıyor. Yeni mimarisi 73 kWs batarya kapasitesine sahip Grandland Elektrik, WLTP'ye göre 504 kilometre bileşik menzil ve 623 km şehir içi menzil sunan versiyonuyla sipariş edilebiliyor. Diğer tüm elektrikli Opel modelleri gibi Grandland Elektrik de hızlıca şarj edilebiliyor: 160 kW'a kadar hızlı şarj gücüyle sadece kısa bir mola vermek yeterli oluyor. Dahası, 157 kW (210 HP) güç sunan elektrik motoru ve 345 Nm doğrudan tork özelliği sayesinde, performanstan taviz vermiyor.

Yeni Opel Frontera Elektrik: Esnek ve erişilebilir

Yeni Opel Frontera Elektrik, hem tasarımı ve hem de cazip fiyat-performans oranıyla şimdiden büyük ilgi görüyor. Opel'in tasarım felsefesine kattığı güçlü yorum, modelin kalabalıktan sıyrılmasını ve günlük maceralara hazır hale gelmesini sağlıyor. 4,38 metre uzunluğundaki elektrikli araç, beş kişilik geniş bir yolcu kapasitesi sunuyor. Ön tarafta seyahat eden sürücü ve yolcu, kuyruk sokumuna binen baskıyı azaltan ve patentli Intelli-Seat özelliğinin keyfini çıkarabiliyor. Modelin arkasında ise 460 litrelik bagaj hacmi bulunuyor. Koltuklar yatırıldığında ise bu hacim 1.600 litreye kadar çıkıyor. Yeni Frontera Elektrik, 44 kWs'lı batarya kapasitesi sayesinde şarj istasyonları arasında 301 kilometreye kadar (WLTP) bileşik menzil ve 430 kilometreye kadar şehir içi menzil ortaya koyabiliyor.

Geniş aileler için çok yönlü modeller: Opel Combo Elektrik ve Opel Zafira Elektrik

Opel'in geniş aileler ve küçük ölçekli işletmeler için sunduğu Combo Elektrik ve Zafira Elektrik modelleri etkileyici yönlere sahip. Bagaj tabanından bagaj perdesine kadar 597 lt hacme sahip Combo Elektrik, arka koltuklar dik olduğu zaman 1.414 litreye, koltuklar katlı olduğunda ise 2.216 lt bagaj hacmine sahip oluyor. Bu geniş iş ve aile aracı, 346 kilometreye (WLTP) kadar yol kat edebiliyor.

Opel'in ürün gamındaki en büyük minibüsü olan Zafira Elektrik, 75 kWs batarya ile sunuluyor ve 348 kilometreye (WLTP) kadar bileşik menzil sunarken şehir içinde ulaştığı menzil 439 kilometreye kadar mümkün oluyor. Zafira Elektrik, 6 kişiye kadar yolcu kapasitesine sahip. Arkada ise birbirinden bağımsız, karşılıklı dört koltuk bulunuyor ve Zafira Elektrik'i özellikle uzun tatil yolculuklarında oldukça konforlu hale getiriyor. İkinci ve üçüncü sıra koltuklara giriş ve çıkış, aracın her iki tarafında bulunan sensör kontrollü elektrikli sürgülü kapılar sayesinde kolaylaştırılıyor. Üstelik 4.981mm uzunluğa sahip olan Zafira Elektrik'in yüksekliği yalnızca 1,90 metre olduğundan kapalı otoparklar için de uygunluk sağlıyor.