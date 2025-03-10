Ekrem İmamoğlu'nun, Yök tarafından tanınmayan KKTC'deki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne usulsüz yatay geçişi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında verdiği ifade basına yansıdı. İmamoğlu'nun ifadesinde gerçekleri çarpıttığı ve gizlediği öne sürülürken, soruşturma konusu olan usulsüz geçiş sürecinde adı geçen iki isim dikkat çekti: TBMM eski Başkanı Necmettin Karaduman ve Girne Amerikan Üniversitesi'nde yönetici olarak bilinen Özalp Tazan.

İmamoğlu'nun Verdiği İfade ve Kaçamak Cevaplar

Ekrem İmamoğlu'nun, 5 Mart 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadede, konuya ilişkin çok az bilgi verdiği ve kritik noktalardan kaçındığı dikkat çekti. İmamoğlu, hakkındaki iddialar yerine bu usulsüz yatay geçişi ortaya çıkaran YÖK uzmanlarının ifade vermesi gerektiğini savundu ve avukatlarının YÖK uzmanları hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

İmamoğlu’nun Yatay Geçişi ve Referanslar

Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon Lisesi’nden mezun olduktan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne kayıt yaptırdığına dair daha önce verdiği bilgiler gerçek dışı çıktı. İmamoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi'nde işletme yönetimi okuduğunu ve buradan İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığını söyledi. Ancak bu geçişin YÖK kurallarına aykırı olduğu belirtiliyor.

Savcılık sorgusunda İmamoğlu'na, Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişte referans olarak gösterdiği iki isim soruldu: Necmettin Karaduman ve Özalp Tazan.

Necmettin Karaduman: 1980’li yılların önde gelen siyasetçilerinden ve 1983-1987 yılları arasında TBMM Başkanlığı yapan Karaduman, İmamoğlu ailesiyle yakın ilişkileri bulunan bir isim. İmamoğlu, Karaduman'la ilgili “Trabzon milletvekili olduğu için tanırım” demekle yetindi. Ancak başvuru formunda, hakkında bilgi alınacak kişi olarak Karaduman’ın adını yazmış ve adres olarak TBMM’yi göstermiş.

Özalp Tazan: Girne Amerikan Üniversitesi’nde yönetici konumunda olduğu belirtilen Özalp Tazan’la ilgili de İmamoğlu, yalnızca “O zamanlar Girne Amerikan Üniversitesi'nde yöneticiydi” diyerek soruları geçiştirdi. Tazan’ın, YÖK tarafından tanınmayan Girne Amerikan Üniversitesi’ne öğrenci temin eden bir organizatör olduğu belirtiliyor.

Ekonomik Durum Beyanı Tartışma Yarattı

Ekrem İmamoğlu, yatay geçiş başvuru formunda ekonomik durumunun iyi olmadığını belirtmiş. Ancak Kıbrıs'ta özel üniversiteye kayıt yaptıran, öğrenim üreti ödeyen, ev kiralayan birinin ekonomik zorluk iddiası soru işaretleri oluşturdu.

Soruşturma Devam Ediyor

İstanbul Üniversitesi ve savcılık, İmamoğlu’nun yatay geçiş sürecinde yetkililerin rolünü ve olası siyasi baskıları araştırıyor. İmamoğlu’nun ifadelerindeki eksiklikler ve referans gösterdiği kişilerin durumu, soruşturmanın derinleşmesine yol açabilir.