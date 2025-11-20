Türkiye’de lojistik sektörü, 2020’li yıllarda büyük bir büyüme sürecine girdi. Büyüyenler çok büyüdü, büyüyemeyenler piyasadan çekildi veya büyük şirketlere satıldı. Gelecekte ülkemizin jeopolitik avantajı, dijitalleşme, yeşil lo jistik, e-ticaret ve altyapı yatırımları sektörü geliştiren temel yapı taşları olacak.

ORTA KORİDORA TÜRKİYE KATKISI

Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninde transit ülke konumunu güçlendirecektir. Orta Koridor (Bakü–Tiflis–Kars ve Marmaray entegrasyonu) ile Çin–Avrupa taşımalarında ana güzergâh hâline gelecek. Bu koridorda en büyük katkıyı Türkiye sağlayacak. Büyük şehirlerde demiryolu bağlantılı modern otomatik ça lışacak depolar kurulacak. Liman şehirleri bu konuda daha avantajlı olacak. Nüfusu yüksek şehirlerde aktarma merkezi fonksiyonlu depolar devreye girecek. Kısa süreli depolama yapılabilecek. Büyük araçlarla gelen ürünler kısa süre için raflara kalkacak ve yine büyük araçlarla kapılarda bekleyen büyük ve küçük araçlara aktarılacak. Küçük şehirlerde ise rafsız sadece gelen ürünleri anında konsolide edip büyük araçlardan şehir içi dağıtım araçlarına farklı marka ürünler için depolar kurulacak. Çok kapılı olacak bu depolar, alçak tavanlı geniş, açık alanlı yerler olacak.

KONTEYNER TAŞIMACILIĞI BÜYÜYECEK

Konteyner taşımacılığı büyüyecek ve yeni liman projeleri devreye girecek. İstanbul, Mersin, İzmir ve Trabzon gibi liman kentleri uluslararası lojistik merkez kimliği kazanacak. Büyüyen ölçekler dijitalleşme ve otomasyon gerektirecek. Toplam tedarik zincirleri üzerinde tam dijital takip ,IoT, blo ckchain, RFID uygulanmaya başlayacak. Yapay zekâ destekli rota planlama ve akıllı depo yönetimi standart olacak. Lojistik ve sürdürülebilirlik çerçevesinde Sınırda Karbon Düzenlemesi (CBAM) ile karbon emisyonunun düşürülme si zorluğu ile karşı karşıya kalacak. Şehir içi dağıtımlar ve şehirler arası TIR ve Kamyon filoları elektrikli veya hidrojenli olacak. Sürücüsüz otonom araçlarla kara taşıması tanışa cak. Demiryolu yük taşımacılığı oranı yüzde 15’ten yüzde 30 seviyesine çıkacak. Lojistik merkezlerde çatılarda güneş pa nelleri ile yenilenebilir enerji kullanımı zorunlu hale gelecek.

LOJİSTİK KÖYLER KURULACAK

E-Ticaret ve Son Kilometre Dağıtım önem kazanacak, sistem Türkiye’ye yayılacak. Lojistik köyler kurulacak. Lojistik köyler de depolara kadar demiryolu bağlanacak ve vagon yükle meleri depolardan gerçekleşecek. Sektörü bekleyen riskler ve zorluklar; döviz ve enerji mali yetlerindeki dalgalanmalar ile küresel ticaretteki jeopolitik riskler… Nitelikli iş gücü açığı (lojistik mühendisleri, şoför, depo personeli). İklim krizinin ulaştırma altyapısına etkileri görünmektedir. Lojistik şirketlerin de küreselleşmesi hızlana cak büyük global lojistik şirketleri ülkemizde yaygınlaşacak. Türkiye, 2030’a kadar Avrupa’nın ilk 5 lojistik gücü arasına girmeyi ve Lojistik Performans İndeksi’nde yükselmeyi he defleyecek. Böylece yeşil, dijital, rekabetçi ve entegre lojistik modeli ile ülke, Avrupa–Asya lojistik süper koridoru hâline gelmesi beklenmektedir. Lojistik, Türkiye ekonomisinde yüzde 15’in üzerinde pay alan stratejik sektör olacak