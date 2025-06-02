Ekovitrin'in Haziran sayısı; 2026 yılının ikinci yarısından sonra belirgin bir iyileşme moduna geçileceğine dair mesajlardan oluştu.

İhracattaki artışlara rağmen sanayinin büyüme içindeki zayıflığı, hizmetler, inşaat ve tarımdaki yüz güldüren rakamlara karşılık 2025 yılı ilk çeyrek GSMH'deki yıllık yüzde 2’lik büyümenin ağırlıklı olarak tüketime dayanması diğer taraftan ekonominin negatif yönlerini ortaya koydu.

OVP MODELİ SINIRLI ÇALIŞIYOR

İmalat sektörünün içinde bulunduğu sanayideki gerilemenin nedenleri yüksek faizler sebebiyle yatırım ve istihdam eksikliğinin yanında yurtdışı pazarlardaki daralma ve yurtiçi enflasyondan kaynaklandığı gözleniyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) finans sektörünün korunarak reel sektöre yüksek dozlu finansman sağlama modeli piyasanın yüksek borçluluğu sebebiyle sınırlı da olsa çalışıyor, ancak finans sektörü büyürken reel sektörün model altında ezildiğini de söylemek gerekiyor.

İŞTE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hükümet temsilcileri ekonominin en büyük belası olan enflasyonu düşürmek için sektörlerin bu modele sahip çıkarak destek vermelerini istiyor. Ekovitrin bu fotoğrafı Haziran'da kapağına taşıdı. Dergi hükümet, finans ve reel sektör temsilcilerini bir araya getirerek mevcut olumsuz durumu ve çözüm yollarını göstermeye çalıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun bir sabır işi olduğunu, OVP'de kararlılıklarının enflasyon tek haneye ininceye kadar devam edeceğini söylüyor. Reel sektör ise sıkı para politikası sebebiyle finansmana ulaşmada güçlük çektiklerinden yatırım ve istihdam yapamadıklarından yakınıyor ve istihdama ulaşmanın farklı yollarını arıyor.

REEL SEKTÖRDEN GERÇEKÇİ ADIM

İhracatçıların bir araya gelip Türk Ticaret Bankası'nı kendi bankaları haline getirmeleri, reel sektör için gerçekçi bir yol gibi görünüyor. Diğer yandan reel sektör üretim faaliyeti dışında gelir elde ederek sürekliliği devam etme peşinde.

Reel sektör temsilcileri, akıllı üretmek ve markalı ihraç etmek zorunluluğunu ortaya koyarken lojistik sektörü liderlerinden ve Ekovitrin’in kapağına aldığı Cey Holding gibi bazı kuruluşlar krizlerden fırsat çıkarmanın yollarını arıyor. Cey Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı'nın "Krizde yatırım yapan kazanır" söylemini ifade ediyor.

Yine alanında aynı başarıları devam ettiren Orka Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da olumsuz ortamlarda dahi fabrika üzerine fabrika açarak reel sektöre örnek oluyor. Ayrıca THY de filosunu genişletmek için her türlü fırsatı avantaja çeviriyor.

EKONOMİ ILIMLI, SANAYİ SIKINTILI

Böyle bir fotoğrafta finans sektörü ise daha rahat. Elde ettikleri yüksek kârlar ile ekonominin finans ayağını güçlü tutmaya çalışıyor.Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, "Bankacılık sektörü her türlü şoklara dayanıklı" diyor. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın da "87 yıldır üretim ve girişimin güvencesiyiz" söylemi de diğer bankalar olarak duvarlara tablo olarak asılmalı.

Ekonomideki negatif tabloya rağmen birçok başarılı örnek olacak faaliyetleri Haziran ayında sayfaları arasına alan Ekovitrin dergisi, sadece üretim ve ekonomiyi değil eğitimi de sayfa açtı. İyi Bir Eğitim Platformu kurucusu ve Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖDER) Başkan Yardımcısı Ümit Kalko dahaiyi bir eğitim için sürekli yeni projeler ürettiklerini söylüyor.

Manşet dosya olarak "Genel Ekonomi Ilımlı, Reel Sektör Sancılı" diyen Ekovitrin Haziran sayısı üretimden finansa, lojistikten eğitime, hizmetlerden, turizm ve sigortaya kadar birçok dosya ile okuyucusunun karşısında.

YAZARLARIN KALEMİNDEN EKONOMİ

Haziran'daki dosa çalışmalarına Ekovitrin yazarları da önemli destekler verdi. Şeref Özata'nın "Tatil Rotaları ve Kültürel Dağişim" başlıklı Editör yazısı, Bilak Koçak'ın "Orta Vadeli Program ve Bankacılık Sektörü", Sedat Yılmaz'ın "İslâmi Finans Bir Seçenek Değil, Gereklilik" ve Ziya Şark Sofrası CEO’su Nihat Bingöl'ün "Robotik Üretim Sistemlerinin Ebeveynleri Metal Yakalılar" yazıları birçok meseleye çözüm oluşturabiliyor.

Yine Turquality çalışmalarıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam'ın "Yeşil Serbest Bölgeler", Tuba Saraçoğlu'nun "Teknoloji Yatırımlarıyla Türkiye'nin Yakaladığı Fırsat", Dr. Gülaçtı Şen'in "Proje Lojistik Sektörünün Gelişiminde Türkiye'nin Rolü", üstad Muammer Ünlü'nün "Özel Yük Taşımacılığının Mevzuatı da Özel Olmalı" ve Türkiye'nin birçok yönünü her zaman duru bir dille anlatan Tümay Mercan'ın "Jeotermal Enerjiye Yatırımı Düşünür müsünüz?" başlıklı makaleleri okuyucusuna değer katarken farklı açılımlar da sağlıyor.

Hem mübarek Kurban Bayramı'nı kutladığımız ve hep birlikte gelecekte mutlu bir şekilde nice milli ve dini bayramları göreceğimiz ümidiyle Ekovitrin dergisi de her daim okuyucusuyla beraber olmak istiyor.

Türkiye'nin ekonomik nabzını tutmaya, çözüm yollarına ışık tutmaya devam ediyoruz. Ekovitrin Haziran sayısını kaçırmayın!