Lojistik sektörü, dünya ekonomisinde hızla değişen dinamiklerle birlikte büyük bir dönüşüm geçiriyor. Kara taşımacılığı, özellikle Türkiye'nin stratejik konumu ve iç pazar talepleri göz önünde bulundurulduğunda, bu dönüşümdeki en önemli taşlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Ekovitrin, bu alandaki gelişmeleri, altyapı yatırımlarını, dijitalleşme süreçlerini ve çevresel sürdürülebilirlik gibi önemli konuları ele alıyor.

Dosyada, sektörün lider firmalarından yöneticilerle yapılan özel röportajlar, sektördeki büyüme ve gelişim fırsatları, yeni teknolojilerin adaptasyonu ve taşımacılık altyapısının iyileştirilmesine yönelik projeler de detaylandırılıyor. Kara taşımacılığının geleceği, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme bağlamında sektörün nasıl bir yön alacağı ise dosyanın en dikkat çekici bölümlerinden biri.

Ekovitrin dergisi, lojistik sektörünün tüm paydaşlarına hitap eden bu kapsamlı dosya ile, kara taşımacılığının Türk ekonomisindeki yerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Lojistik alanındaki gelişmeleri takip eden tüm sektör profesyonelleri için kaçırılmayacak bir sayıya imza atıyor.

Lojistik Sektör Danışmanı Harun Reşit Tığlı'nın destekleriyle hazırlanan lojistik dosyasını ve kara taşımacılığının sektördeki geleceği ile ilgili daha fazla bilgiye dergiden ulaşabilirsiniz.