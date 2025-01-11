Özellikle temel gıda maddelerindeki yüksek fiyatlar dikkat çekti. Pazarda, 12,5 TL'ye satılan soğan, 10 TL'ye satılan patates, 75 TL'ye satılan ıspanak gibi ürünler, vatandaşları zor durumda bırakıyor. Aynı şekilde, 40 TL'ye satılan pırasa, 50 TL'ye satılan marul ve 35 TL'ye alıcı bulan domates gibi ürünler de hem pazarcı esnafını hem de tüketicileri etkiliyor.

Fiyatların yüksekliği, alım gücünü olumsuz etkileyerek, birçok vatandaşın daha temel gıda ürünlerine yönelmesine neden oldu. Ekonomik belirsizliklerin ve enflasyonun etkisiyle, halk pazarlarında alışveriş yapma şekli de değişti. Tüketiciler, alışverişlerde daha dikkatli ve hesaplı bir şekilde hareket etmeye başladı.

Bu durum, genel ekonomik koşulların giderek daha da zorlayıcı hale geldiğini ve vatandaşların günlük yaşamlarını sürdürebilmek için daha fazla çaba sarf ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, enflasyonun ve yüksek fiyatların yakın dönemde devam edeceği öngörüsünde bulunuyor.