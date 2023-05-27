ZONSİAD’ın başlattığı eve dönüş projesine 2 adet tekstil atölyesi destek verdi

Zonguldak’ta iş adamı Nejdet Tıskaoğlu’nun yönetim kurulu başkanı olduğu Zonguldak Sanayici ve İşadamları Derneğinin (ZONSİAD) başlatmış olduğu Eve Dönüş Projesi’ne, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde açılmış olan Pınar Tekstil ve Barco Tekstil destek olarak, kendi memleketleri olan Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine üretim firmalarını kurdu.

Tekstil firmasında en alt kademeden başlayarak üretim müdürlüğüne terfi olan Mevlut Kuru, 2003 yılında işe başladığı firmanın üretim müdürlüğüne kadar yükselerek Eve Dönüş Projesi’yle iş yerlerini Çaycuma’ya taşıdıklarını anlattı. ZONSİAD Başkanı Nejdet Tıskaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek Eve Dönüş Projesi’nin önemine dikkat çeken Kuru, "2003 yılında İstanbul’da tekstil firmasının en alt kademesinde işe başladım ve uzun zamandır çalıştığım firmada şu anda üretim müdürü olarak görev yapmaktayım. Buradaki amacımız Zonguldak ve Çaycuma’ya faydalı bir gelecek sağlamak. Bu proje önce Zonguldak daha sonra Çaycuma’ya büyük bir hizmet sağladı. Bu projeyi başlatan ZONSİAD Genel Başkanı Nejdet Tıskaoğlu Beyefendi’ye teşekkür etmek istiyorum. Bizler de Çaycuma ilçemize ve bölgemize nasıl hizmet edebiliriz diye düşünürken Ayhan Kılıç Beyfendi ile tanıştım. Kendisi de Eve Dönüş Projesi’ni desteklemek için pandemi döneminde destek vererek şu anda 70 personel ile hizmet vermektedir. Bu sayı Barco Tekstil ile beraber daha çok insana faydalı olabilmek için artacaktır" dedi.

Pınar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kılıç da, "Üretime 10 kişi ile başlayıp Eve Dönüş Projesi’ne destek vermek için iş istihdam oluşturduk. Ben Kastamonu Tosya ilçesinde doğdum. İki buçuk sene önce İstanbul’dan firmamızı buraya getirdik. Daha iyi bir hizmet verebilmek için burada bulunuyoruz. Eve Dönüş Projesi’ne destek olabilmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bölgedeki önemli projelerden biri olan Eve Dönüş Projesi’ni anlatan ZONSİAD Genel Başkanı Tıskaoğlu, "Bölgemizde önemli bir proje kampanyası başlattık. Buradaki hemşehrilerimiz için önemli ve faydalı olan bir projedir. Bu projeye katılarak destek veren ve iş istihdam oluşturan herkesten Allah razı olsun. Eve dönüş projesinin çok kıymetli olduğunu her yerde dile getiriyoruz. Depremden sonra daha çok anlamlı bir hale geldi. Bizim de başlatmış olduğumuz Eve Dönüş Projesi’ne destek veren bildiğimiz veya bilmediğimiz çok firma var. Eve Dönüş Projesi’ni daha önemli bir halka haline ve daha çok büyütmek için bölgemizde insanlara daha fazla iş imkanı sunmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben buradan tüm sanayici iş insanlara çağrıda bulunuyorum. Bu projeyi destekleyerek bu bölgeye yatırım yapsınlar, biz onları destekliyoruz. Biz bu bölgeye sanayi siteleri yapmak için organize sanayi bölgeleri oluşturmak için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Ben buradan projeyi destekleyen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.