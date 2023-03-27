Vanlı çiftçilere yüzde 75 hibeli yonca ve korunga tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliği ile 4 bin 375 çiftçiye 163 bin kilogram sertifikalı yonca ve 181 bin 606 kilogram sertifikalı korunga tohumu dağıtımı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü karşısındaki alanda yapılan tohum dağıtım töreninde konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, Van’da yonca üretiminin yüzde 21’ine, korunga üretiminin ise yüzde 8’ine sahip olduklarını ifade ederek, "Dolayısıyla tarımın ne kadar kıymetli olduğunu tartışmaya gerek yok. Ancak bu ve benzeri destekler ile sıçrama yapma aşamasında olduğu kanaatindeyiz. Daha önce 2 bin 596 çiftçimize 2 bin 782 ton hububat tohumu dağıtıldı. 200 bin adet fidanı çiftçilerimize dağıtma aşamasındayız. Yine arıcılıkla ilgili çok farklı projelerimiz var ama en önemlisi 120 kişiye 2 bin 500 arılı kovan desteği sağlamak üzerine kurulan bir projedir. Ümit ediyoruz hayra geçer ve malınıza bereket katar kanaatindeyiz. İlimizi de bu alanda lokomotif iller sıralamasında daha da üstlere taşır. Ben bu desteklerin ilimize, çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ise uzun zamandan beri çiftçilere yönelik ciddi destekler yaptıklarını belirterek, "Tarımın kıymeti özellikle pandemi döneminde ciddi şekilde ortaya çıktı. Kendi kendine yetebilen bir Türkiye, kendi kendine yetebilen bir memleket olabilmek adına çiftçilerimizin bu faaliyetlerini çok kıymetli buluyoruz. Dolayısıyla ellimizden gelen bütün desteği çiftçilerimize vermeye gayret ediyoruz. Tarım ve hayvancılık yöremiz açısından çok kıymetli. Bunu ayakta tutmak ve geliştirmek için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş da, yaklaşık 54 bin dekarlık bir alanda ekiliş olacağına dikkat çekerek, "İlimizde hayvancılık açısından son derece önemli olan kaba yem açığını kapatmak, vatandaşın sertifikalı tohum ihtiyacını gidermek amacıyla böyle bir proje yaptık. Bu tohumların yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i ise çiftçi katkılıdır. Kurak geçen bir ocak, aralık ayından sonra mart ayındaki yağışlar bizleri son derece ümitlendirmiştir. Saha tespitlerinde ekiliş için en uygun yağışların olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle sonbahar döneminde dağıtmış olduğumuz hububat tohumluklarının çok güzel çıkışlarını görüyoruz. İnşallah devamı gelir. Bereketli bir sezon olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise böyle bir desteği sunduğu için yetkililere teşekkür ettiklerini söylediler.