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Vakıf Katılım’dan ülke ekonomisine 22 Milyar TL’lik sukuk ihracı ile destek

2016 yılında sektörün referans kurumu olma hedefiyle yola çıkan Vakıf Katılım, özellikle kira sertifikası (sukuk) ihracında sektörün lideri konumuna yükseldi. Son 3 yılda 22 milyar TL’lik kira sertifikası ihracı rakamına ulaşırken, en son 2 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirdiği 1.03 milyar TL’lik işlemle katılım finans kurumları arasında bir günde en yüksek tutarlı kira sertifikası (sukuk) ihracına imza atan kurum oldu.

Ekonomi 22.07.2020, 11:08
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Vakıf Katılım’dan ülke ekonomisine 22 Milyar TL’lik sukuk ihracı ile destek

‘’Referans kurum olduk’’

 

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2016 yılında referans kurum olma hedefiyle yola çıktık. Aradan geçen süreye ve geldiğimiz noktaya baktığımızda hedeflerimize ulaştığımızı görüyoruz. Özellikle sektörü ve ülke ekonomisini büyütme, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara ulaşma noktasında etkin olarak kullandığımız kira sertifikası (sukuk) ihracında tartışmasız referans kurum olduk. Örneğin, 2019 yılındaki 36 tertip ihracımızla nitelikli yatırımcılarımızdan toplamda yaklaşık 9.01 milyar TL’lik fon sağlayarak, 2019 yılında yurt içi piyasada en çok TL kira sertifikası ihracı gerçekleştiren katılım finans kurumu olduk. 2 Temmuz 2020 itibarıyla tedavülde on adet, toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL’lik kira sertifikamız bulunuyor” dedi.

 

“Görevden kaçmadık, sorumluluk aldık”

 

Gücünü vakıf kültüründen alan bir katılım finans kurumu olarak; her zaman toplumun yanında olduklarını söyleyen Göktaş, bunun son örneğinin ise pandemi sürecinde yaşandığına dikkat çekti. Göktaş, “Vakıf Katılım ailesi olarak parçası olduğumuz topluma hizmet etmeyi görev bilirken hiçbir zaman da sorumluluktan kaçmadık. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından koronavirüsün ülke ekonomisine etkilerini bertaraf etmek adına açıklanan ve birçok sektöre destek kalemleri barındıran Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde Vakıf Katılım ailesi olarak aktif rol aldık” ifadelerine yer verdi.

 

“Yaklaşık 3.5 milyar TL’lik İşe Devam Finansman Desteği”

 

Göktaş, finansman paketleri hakkında bilgi vererek, konuşmalarını şöyle sürdürdü: “Gerçek ve tüzel kişi işletmelere yönelik Hazine Destekli KGF kefaleti ile kullandırılan “İşe Devam Finansman Desteği”, “Çek Ödeme Destek Finansmanı” ve bireysel müşterilerimize yönelik yine KGF garantörlüğünde hazırlanan “Bireysel İhtiyaç Desteği Finansmanı” kapsamında yaklaşık 3.5 milyar TL finansman desteği sağlandı. Ekonominin en önemli çarkı olan KOBİ’ler ağırlıklı olmak üzere imalat, toptan ve perakende ticaret, tarım, inşaat olmak üzere birçok sektöre yönelik finansman yapıldı. Bu zor süreçte tüm çalışanlarımız da mesai mefhumu gözetmeden çözüme ortak olarak ekonomiye destek oldu.”

 

“Konut piyasasını regüle ettik”

 

Özellikle bu yıl Mart ve Nisan aylarında durma noktasına gelen konut piyasasında Vakıf Katılım olarak ciddi bir rol üstlendiklerini belirten Göktaş, ‘’Hiçbir özel banka elini taşın altına koymazken, biz oldukça uygun oranlarda sektöre can suyu verdik. Sektörün en genç oyuncularından biri olmamıza rağmen, Vakıf Katılım olarak giydiğimiz kamu gömleği ve görev bilinciyle 1 yıl ödemesiz uzun vadeli konut finansmanı ürün paketlerimizle vatandaşlarımızın konut sahibi olması için ciddi bir efor sarf ettik. Cazip konut finansmanı oranlarımız ile durmaya yaklaşan inşaat sektörünün canlanmasına katkıda bulunarak, derin bir nefes almalarını sağladık. Bununla birlikte ev sahibi olmak isteyen ve bu doğrultuda finansman kullanmak üzere bizlere başvuran vatandaşlarımızı da boş çevirmedik; hayallerine ortak olduk’’ dedi.

 

“Bilançomuzdaki en önemli değerimiz ülkemizdir”

 

Açıklamalarını, ‘’Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi başta olmak üzere, hem hükümetimizin çıkarmış olduğu paketlerle hem de bizim özel gayretlerimizle son dönemde ekonomimize 4.5 milyar TL gibi bir nakit kaynak aktardık ve bunun 3.3 milyar TL’si sadece KOBİ olarak tanımladığımız küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimizle paylaşıldı’’ şeklinde sürdüren Göktaş, ‘’Buradaki temel amacımız; ekonomideki çarkların dönmesi, ticaretin devam etmesi, imalat sanayinin, ihracatın büyümesi idi. Ayrıca kurumsal finansman yaptığımız tüm müşterimizle tek tek görüşerek, istihdamda gerileme yerine büyümenin sağlanmasının garantisi temin ettik. Son dönemde gördüğümüz kadarıyla bunu da başardığımızı söyleyebiliriz. Nitekim en son verilere baktığımızda işsizlik oranlarında azalmanın yaşandığını da gözlemlemekteyiz. İstikrar ortamının sürmesinin temini için üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmekten asla kaçınmayacağız’’ ifadelerine yer verdi.

 

“3 yıl içerisinde önemli yol aldık”

 

Vakıf Katılım’ın son 3 yıl içerisinde 98 tertip halinde yaklaşık 22 milyar TL’lik kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladığını ifade eden Göktaş, ‘’2017 Haziran ayında başlamış olduğumuz kira sertifikası ihraçlarımızla Vakıf Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden 91 ihraç gerçekleştirerek, yaklaşık 21.3 milyar TL’lik bir rakama ulaştık. Diğer yandan, Katılım Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden yaptığımız 7 ihraç neticesinde sağlanan yaklaşık 903 milyon TL’lik fonlama ile özel sektör şirketlerinin katılım finans sermaye piyasası araçlarını kullanmalarına aracılık ettik. Gelecek dönemde belli başlı pek çok sektörde planlamakta olduğumuz yeni kira sertifikası ihraçlarımız ile yolumuza devam ederek katılım finans prensiplerine uygun sermaye piyasası ürünleri vasıtasıyla nitelikli firmalarımızın fonlama kaynaklarını zenginleştirmeyi ve tüm gücümüzle ülkemizin ekonomisine destek olmayı sürdüreceğiz’’ şeklinde konuştu.

#vakıfbank #ekonomi #Destek #kredi #katılım
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