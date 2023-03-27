Ünye Limanı hareketlendi

Karadeniz’in en önemli ticaret ve turizm merkezi olmak amacıyla son iki yıldır hızlı bir hamle yapan Ordu, deniz turizmi ve taşımacılığında çıtayı yükseltiyor. 2022 yılı Eylül ayında Ünye Limanı vasıtasıyla Rusya ile Ro-Ro seferlerinin başlamasıyla birlikte uluslararası deniz taşımacılığına adım atan, ardından Aralık ayında deniz turizminin en önemli alanlarından biri olan kruvaziyer turizmine ev sahipliği yapan Ordu, şimdi de konteyner gemilerini ağırlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Karadeniz ülkelerine ve Türk Cumhuriyetlerine ihracat noktası haline gelmesine çalıştığı Ünye Limanı her geçen gün hareketleniyor. Ünye Limanı Ro-Ro ve kruvaziyer gemilerinin ardından konteyner gemilerine ev sahipliği yapmaya başladı.

Rusya’nın Soçi, Gürcistan’ın Poti limanından hareket eden konteyner gemisi Ordu’nun Ünye Limanına gelerek yüklerini boşalttı. Ordu-Gürcistan-Rusya arasında devam eden deniz ihracat çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Ticaret hacmi artacak

Orta ve Doğu Karadeniz illerinin orta noktasında olması avantajıyla gerek dış ve gerekse iç ticaret lojistik maliyetlerini düşüren Ünye Limanı, Ordu’nun ticaret hacmini artıran ticaret noktası özelliğini taşıyor.

Karadeniz-Akdeniz ve Ünye-Akkuş-Niksar Yolu gibi stratejik yollarla birleşerek ivme kazanacak olan Ünye Limanı ile birlikte deniz turizm ve ticareti aksamadan devam ediyor. Bu çalışmalar ile Ünye Limanının mevcutta bulunan diğer limanlar gibi eşit şartlara getirilerek hem il ekonomisine hem de bölge ekonomisine önemli ölçüde yön verebileceği belirtiliyor.

Öte yandan lojistik, sanayi gibi faktörleri de doğrudan etkileyecek limanda istihdamın arttırılması hedefleniyor.