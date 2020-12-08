Tüccar destek bekliyor

Son açıklanan Kasım 2020 tüfe rakamı yıllık bazda %14,1 aylık bazda yüzde 2,3 artarken ağustos ayından beri çift haneli artan yıllık yüzde 23,11 üretici fiyatları tüketim mallarının fiyatını olumsuz etkiliyor.

Özellikle ara malı ve ithal hammadde kullanan işletmeler, yılın başından beri kurlarda yaşanan olumsuz gelişmeler sebebiyle satılan ürün maliyetlerini yukarı çekmek zorunda kaldı.

Diğer taraftan Covid 19 sebebi ile ithal ara malı kullanan işletmeler yurtdışından getirdikleri ürünlerin navlun maliyeti ve operasyonel yükleme boşaltma maliyetleri sebebi ile son tüketiciye %15-20 oranında zam ile yansıttı. Boş konteyner sıkıntısı, tahmil tahliye operasyonlarında Covid sebebi ile eleman sıkıntısı hem maliyetlere hem de zaman olarak sürelere olumsuz yansıyor. Diğer taraftan özellikle emtialarda tarım ürünleri, işlenmemiş gıda fiyatları ve demir çelik ürünleri ve metallerde hem arz kaynaklı sıkıntılar hem de iç talebi ve ihracatı yükselişe geçen Çin tarafından gelen talep fiyatları yukarı baskılıyor.

Burada yapılması gereken ara malı ikame ürünlerin özellikle tarım ve demir çelikte üretimi ve imalatı arttırmak, imalat yapan üretim yapan işletmelere vergi, sigorta primi, enerji maliyetleri, stopaj gibi sabit maliyetleri düşürmek için gerekli destekler verilmelidir.

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