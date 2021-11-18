İSTANBUL (AA) - Toyota Hilux, 6. kez düzenlenen ve Fransa Lyon'daki "Solutrans 2021" fuarında açıklanan "2022-2023 Uluslararası Pick-up Ödülleri"nde (IPUA) yılın pick-up modeli seçildi.

Şirket açıklamasına göre, Hilux, ilk kez tanıtıldığı 1968’den bu yana en çok tercih edilen pick-up unvanını elinde bulunduruyor.

2009'dan bu yana gerçekleştirilen Uluslararası Pick-up Ödülleri, günümüzde satılan en verimli bir tonluk pick-up araçları öne çıkarıyor. Birçok ödülün sahibi de olan Hilux ise jüri üyeleri tarafından güçlü motorlarının yanı sıra yüksek yol tutuş kabiliyeti, sağlamlık ve güvenilirlik konusunda da takdir topladı.

50 yıldan daha uzun süredir yüksek off-road performansının yanı sıra sağlamlık konusunda da öne çıkan Hilux, son nesliyle tüm iddiasını daha ileriye taşımayı başardı. Güçlü motorlarının yanı sıra günlük kullanımda da konforlu bir sürüş sunuyor. Bu ödül ise Hilux'un giderek artan yeteneklerini bir kez daha öne çıkardı.

İlk olarak 1968'de Japonya'da satışa sunulan Hilux, bir yıl sonrasında Avrupa pazarında tanıtılmıştı. O günden bu yana Hilux, Toyota ürün gamının en başarılı modellerinden biri olmaya devam ediyor.

Ödüllerle taçlandırılan Hilux, Dakar Rallileri'nde başarılar elde etmenin yanı sıra Kuzey Kutbu, İzlanda volkanları ve Antarktika kıtasında da öne çıkmıştı. Global olarak 18 milyon adetten daha fazla satış rakamına sahip olan ve şu anda 6 farklı ülkede üretilen Hilux, 180 ülkede satışa sunularak dünya çapında bir üne sahip bulunuyor.