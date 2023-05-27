Tesis yöneticiliğinin geliştirilmesinde önemli adım

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON), Tesis Yöneticileri Federasyonu (TEYFED), Apsiyon Bilişim ve Altın Mesleki Yeterlilik tesis yöneticiliğinin geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON), Tesis Yöneticileri Federasyonu (TEYFED), Apsiyon Bilişim ve Altın Mesleki Yeterlilik tesis yöneticiliğinin geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. TEYFED Başkanı Yahya Sağır; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Bina ve Tesis Yönetiminde bilgi, beceri ve yetkinliğin önemine vurgu yaptığını belirterek, bina, toplu yapı (site) ve tesislerde, sürdürülebilir yönetimin, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanmasının ancak nitelikli tesis ve site yöneticileri ile mümkün olabileceğini ifade etti.

Yahya Sağır, bu amaçla Tesis Yöneticileri Konferasyonu ve Federasyonu’nu oluşturan dernek ve üye şirketlerinin tüzel kişi ortakları dahil federasyona bağlı tüm tesis ve site yöneticilerinin “Mesleki Yeterlilik Belgesi” sınavlarına dahil olup, mesleki yeterliliklerinin sağlanması için federasyon yönetimi olarak karar aldıklarını, sağlıklı ve denetlenebilir bir belgelendirme yapılabilmesi için de Türkiye’de ilk kez tesis yöneticilerinin Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerli olan mesleki belgelerini almalarına öncülük eden Altın Mesleki Yeterlilik ve toplu yaşam alanlarının yöneticilerine dijital asistanlık yapan Apsiyon ile üçlü bir iş birliği protokolüne imza attıklarını ifade etti.

Altın Mesleki Yeterlilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Kuruluşumuz, yönetim sektöründe Apsiyon Akademi Eğitmenleri ile 2017 yılında yayınlanmış olan Tesis Yöneticisi Ulusal Meslek Standardı ile yine 2018 yılında yayınlanmış olan Tesis Yöneticisi Ulusal Yeterliliği çerçevesinde Seviye 6 Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin sınavlarını yapabilmek için 2021 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) başvurmuş, 2022 yılında kurumun onayı ile Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerli mesleki yeterlilik belgesi için sınavların gerçekleştirilebilmesini sağlamıştır. Sınava girecek olan yöneticiler, başarılı olmaları halinde tesis ve site yönetimi mesleğini geçerli ve güvenilir bir şekilde belgeleme fırsatı yakalıyor” şeklinde konuştu.

Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin kamu tarafından tanınan bir belge olarak öne çıktığını ifade eden Apsiyon Akademi Direktörü Ozan Özen, “Bu belge ile tesis yönetim sektörünün yönetici düzeyinde çalışanları eğitim şartı olmaksızın Tesis Yöneticisi Mesleki Yeterlilik sınavında kritik (zorunlu) adımların yerine getirilmesi ve sınavın genelinden yüzde 70 alarak başarılı olmaları koşulu ile ‘meslek’ icra eden çalışanlar olarak tanımlanacak. Böylece hem toplu yaşam alanlarında güven iklimine katkı sağlanacak hem de sektörün genelinde yetişmiş ve kalifiye iş gücü oluşturulacak, nihai hedefte yeterliliğe sahip müdür ve yöneticiler ile onların görev aldığı profesyonel tesis yönetim firmaları standartlaşma, sertifikalandırılma ve yetkilendirme eksiklerinin giderilmesi için bir adım daha atmış olacak. Ayrıca ulusal yeterlilikler yaygın ve informal öğrenmenin tanınmasına imkan verdiği için bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilecekler. Bu da meslekte ilerleme yollarını daha açık hale getirecek ve sektörde kariyer hareketliliğine katkı sağlayacak” dedi.