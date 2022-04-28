TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan '500 TL'lik banknot gelebilir' iddialarına yanıt!

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, 500 TL'lik yeni banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıkların başladığını iddia etmişti. Babuşçu, sosyal medya hesabından banknotlar için 500 TL, madeni paralar için de 5 TL'nin basım aşamasına geldiğini söylemişti. Söz konusu iddiaların ardından 500 TL'lik banknotla birlikte 5 TL'lik madeni paranın basılacağı vatandaşlar tarafından en çok araştırılan ve merak edilen konu haline gelmişti. Bu durumdan dolayı bilgi kirliliğinin önüne geçmek için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Kavcıoğlu açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklaması şu şekilde: