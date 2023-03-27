Sarıgöl’de uyanan üzüm bağları koruma altına alındı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm bağlarında her yıl temmuz ayında başlatılan koruma maksatlı beyaz kanaviçe ile örtü çalışmaları yapılan soğuk hava ve kar yağışı uyarısı nedeniyle bu yıl erken başlatıldı. Tehlike geçene kadar yaklaşık 20 gün boyunca örtü altında kalacak olan bağların temmuz ayında yeniden örtü alınmasına başlanacak.

Sarıgöl ilçesinin Dadağlı Mahallesinde bulunan üzüm bağlarında koruma maksatlı örtü çalışmaların başladığı belirten Dadağlı Mahallesi Muhtarı İlyas Tosun, "Mart ayının son günleri için meteoroloji kar ve soğuk hava uyarısında bulundu. Hava sıcaklığı da 10 derece birden düşecek. Uyarıları sonrası bizlerde üzüm bağlarımızı kar yağışı ve iri yağmurlardan korumak için bu yıl mart sonunda bağlarımızın üzerlerini örtmeye başladık. Dadağlı Mahallemiz Sarıgöl Ovasına göre daha yüksekte. Bu örtü ile bağlarımızı kardan ve soğuktan korumak için 20 gün örtü altında tutacağız. Sonra tekrar üzerini açarak güneş görmesini sağlayacağız. Üzümlerimizin kış aylarına kadar dalında taze kalabilmesi için de temmuz ayında tekrar örterek hasat sonuna kalacak" dedi.

Ülgen: "Yararlı olacaktır"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise üzüm bağlarının şuan örtü altına alınmasının kar ve soğuktan korumak için. Kar ve soğuk tehlikesi geçene kadar bağlar örtü altında kalacak. Tehlike geçtikten sonra örtülerin kaldırılması gerek. Bu yıl ben de üç, dört sıra deneme yaptım. En doğru olanı kar ve soğuk tehlikesinin ortadan kalkana kadar örtü altında kalması tehlike geçince üzerine açmaktır. Bu arada şuan bağlarda dolu file örtü çalışmaları da yapılmaya başlandı" diye konuştu.