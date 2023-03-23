Sarıgöl’de ilk kez örtüaltı üzüm yetiştirildi

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesi’nde üzüm üreticisi Mustafa Otuk tarafından oluşturulan serada ilçede ilk kez örtüaltı üzüm yetiştirilmeye başlandı. İlk etapta 3 dönümle başlayan seradan ilk ürünlerin mayıs ayının 15’inde alınmaya başlanacağı öğrenildi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ilk kez örtüaltı üzüm yetiştiriciliği deneyen üzüm üreticisi Mustafa Otuk, ilk ürünleri mayıs ayının 15’inde toplayarak piyasaya süreceklerini söyledi.

Geçen yıl 300 bin TL harcama yaparak süperyol türü üzüm yetiştirmeye başladığını ancak ısıtma sisteminin yetersiz olması nedeniyle asmaların don olayından etkilendiğini ve yılmayarak bu yıl Arra 30 türü çekirdeksiz üzüm türünü denemeye karar verdiğini söyledi. Bu yıl 3 dönümlük alanda 30 bin TL harcama yaparak kaloriferli ısıtma sistemi kurduğunu anlatan Otuk, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden destek aldığı üzümlerden memnun kaldığını belirtti. Mustafa Otuk, Arra 30 türü üzümlerin mayıs ayında piyasaya süreceğini belirtti.

Mustafa Otuk yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Seraya çok uyumlu bir çeşit. Artık bunların yapılması gerekiyor. Süperyol cinsten 15 gün daha erkenci bir çeşit ve bizim ovamıza değer katacak bir çeşit. Sera ve Arra 30 çeşidi ovamıza daha da değer katacak. 3 dönümlük deneme alanım var. 10 dönüm daha hedefim var. Bu araziden 10 ton üzüm hedefliyorum. Mayıs 15 ile 30 arasında çok erken bir turfanda ile aynı Mersin Erdemli Bölgesi gibi Allah nasip ederse üzümümüzü göreceğiz.”

Mersin’den örnek aldı

Mersin Erdemli’de gördüğü seralardan örnek alarak Sarıgöl’de bu işe başladığını anlatan Otuk, “Çok değerli bir çeşit ovamız için de çok değerli. Bu ürünle çiftçiliğimizi bir adım öne geçireceğiz. Tarımda farkındalığımız olacak. Avrupa standartlarında Avrupa ile yarışabilecek bir çeşit. Müdürümüze, ziraat mühendislerimize çok teşekkür ediyorum. Bu bizim için çok önemli. Çiftçi olmazsa hayat olmaz, çiftçi olmazsa kimse evine bir şeyler götüremez. Biz bunu en iyi şekilde yapmaya çalıştık ve çalışıyoruz. Allah inşallah bizi utandırmaz, çoluk çocuğumuza rızık götürürüz. Sarıgöl ve Ege bölgemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Sarıgöl’de ilk kez uygulamaya geçen serada üzüm yetiştirme çalışmalarını yakından görmek isteyen üzüm üreticileri de serayı ziyaret ederek çalışmaları yerinde görme fırsatı buluyor.