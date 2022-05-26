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Pazarda tadına bakıp öyle alırdık! Şimdi dilimi marketlerde satılmaya başlandı...
Sebze ve meyvedeki fahiş fiyatlar, vatandaşın alım gücünün de düşmesiyle farklı alternatifleri ortaya çıkardı. Bunun en belirgin örneklerinden biri de karpuzun artık dilimle satılması.
Ekonomi 26.05.2022, 14:00
Daha önce markete manava ya da pazar alışverişine çıktığımızda parpuzun tadına bakıp almamız için dilimleyip tadına baktırırlardı. Şimdi marketlerde karpuzun dilimle satılıyor olması gelinen durumu gözler önüne zeriyor.