MultiNet'lilere Peynirci Baba'dan indirim kampanyası

İSTANBUL (AA) - Multinet Up ile Peynirci Baba iş birliği ile gerçekleştirilen kampanya kapsamında, Peynirci Baba’dan 350 TL ve üzeri miktarda online alışveriş yapan MultiNet’liler anında 30 TL indirim kazanıyor.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, MultiNet yemek kartı kullanıcılarına ayrıcalıklar sunan kampanyalarına bir yenisini daha ekledi.

30 Kasım'a kadar geçerli kampanya kapsamında, MultiNet yemek kartı kullanıcıları online sipariş ve online ödeme konforunun yanı sıra Peynirci Baba’dan 350 TL ve üzeri miktarda yaptıkları alışverişlerde anında 30 TL indirim kazanıyor.

Kampanyadan yararlanmak için MultiPay mobil uygulamasından MultiNet’lilere özel indirim kodunu kullanmak yeterli oluyor. Ayrıca, her 350 TL ve üzeri online alışverişlerde birden fazla kod kullanılabiliyor.

Peynirci Baba, 250 TL ve üzeri alışverişlerde Türkiye’nin her yerine ücretsiz kargo imkanı sağlıyor.

MultiNet yemek kartı kullanıcıları ister fiziki kartları ile ister Multinet Up’ın mobil cüzdan uygulaması MultiPay ile ödemelerini tamamen dijital ve temassız olarak saniyeler içinde gerçekleştirebiliyor. Marketlerde kasa sırası beklemeden hizmet alıyor; eve verilen siparişlerin ödemesini kapıda saniyeler içinde ve temassız olarak yapabiliyor.

Öte yandan, yemek kartı sektörünün "ilk" sadakat uygulaması TatlıPara sayesinde anlaşmalı MultiNet noktalarında yaptıkları alışverişlerde sanal para birimi TatlıPara kazanıyor, kart bakiyelerine eklenen TatlıPara’ları 30 bine varan restoran, kafe, büfe ve marketten oluşan MultiNet üye iş yeri ağında diledikleri gibi harcıyor.



