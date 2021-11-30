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MultiNet, "memnuniyeti en yüksek ve en çok tercih edilen yemek kartı" seçildi

- Multinet Up CEO'su Demirhan Şener:- "Verilere göre, yemek kartlarına aylık ortalama 575 TL yükleniyor. Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 54'ü yemek kartlarındaki limitin ay sonu gelmeden tükendiğini ifade ediyor"

Ekonomi 30.11.2021, 17:08
MultiNet,

İSTANBUL (AA) - MultiNet yemek kartı, Pragma Araştırma ve Danışmanlık'ın Yemek Kartları Araştırması'nda yüzde 77 memnuniyet skoruyla "kullanıcı memnuniyeti en yüksek yemek kartı" oldu.

Multinet Up'ın açıklamasına göre, araştırma, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 20-59 yaş aralığında tam zamanlı çalışan 400 kişi ile gerçekleştirildi.

Katılımcılara "Tercih etme şansınız olsaydı hangi yemek kartını kullanmak isterdiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada, Multinet, yüzde 77 memnuniyet puanıyla zirvede yer aldı. MultiNet'i yüzde 65 ve yüzde 48 ile diğer yemek kartları izledi.

Açıklamada araştırmaya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Demirhan Şener, verilere göre, yemek kartlarına aylık ortalama 575 TL yüklendiğini, araştırmaya katılan çalışanların yüzde 54'ünün yemek kartlarındaki limitin ay sonu gelmeden tükendiğini ifade ettiğini bildirdi.

Çalışanların işverenden talep ettikleri ortalama limitin mevcuttan ortalama 300 TL daha fazla olduğunu aktaran Şener, şunları kaydetti:

"Yemek kartı gibi yan hak uygulamaları işverenlerin çalışan motivasyonu ve bağlılığı gibi kritik konuları iyileştirmek için başvurduğu en etkili uygulamalar. Çalışanın ihtiyaç ve beklentisinin dengeli bir şekilde karşılanması çok önemli. Biz bu duruma TatlıPara ile küçük de olsa bir katkıda bulunuyoruz. Mobil cüzdan uygulamamız MultiPay üzerinden düzenli olarak puan kazanımında ayda üç yemek MultiNet'ten hediye oluyor. Bu şekilde 1,5 milyon lirası son bir senede olmak üzere bugüne dek toplamda yaklaşık 6,5 milyon TL değerinde TatlıPara dağıttık."


- "En yaygın harcama noktasına sahip yemek kartı MultiNet"


Demirhan Şener, paydaşların ihtiyaçlarına yönelik yaptıkları çalışmalar ve sundukları inovatif çözümlere değinirken, teknoloji altyapıları sayesinde çözümlerinin şirket çalışanlarına yeni nesil bir deneyim sunabildiğini bildirdi.

Şener, "MultiNet yemek kartı kullanıcılarının harcama yapabilecekleri restoran, kafe, büfe ve market noktalarını çeşitlendirmek, kart kullanıcılarına diledikleri yerde diledikleri gibi harcama yapabilme konforunu sağlamak için sürekli genişlettiğimiz üye iş yeri ağımızda 25 bin restoran ve 5 bin market var. MultiNet'liler neredeyse biz de orada olmak için bu ağı sürekli genişletiyoruz." ifadelerini kullandı.

MultiNet'lilerin fiziksel kart taşımadan bakiye görüntüleme ve yükleme, QR ile ödeme, harcama noktalarını görüntüleme, kampanyalara katılım, kartı bloke etme gibi tüm işlemlerini yapabildiğini aktaran Şener, İstanbulkart kullanıcıları ve ininal cüzdan kullanıcılarının da MultiNet geçen noktalarda harcama yapabildiğini bildirdi.

#Demirhan Şener #Multinet #Pragma Araştırma ve Danışmanlık #Yemek Kartları Araştırması
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