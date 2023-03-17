Muğla’ya 2023’ün ilk turist kafilesi geldi

Muğla’ya 2023 yılının ilk turist kafilesi İngiltere’nin Manchester kentinden 188 kişilik kafile Dalaman Havalimanına indi. Muğla’nın Dalaman ilçesine gelen turist kafilesi havalimanında çiçeklerle karşılandı.

İngiltere’nin Manchester kentinden gelen 188 kişilik kafile için karşılama töreni düzenlendi. Uçaktan inen yolcular havalimanı çalışanları tarafından kırmızı güllerle karşılandı. Çeşitli ikramlarda bulunulan İngiliz turistler, işlemlerinin ardından konaklayacakları otellere geçti.

İngiltere’den Dalaman’a gelen İngiliz turistlerden Sera Jeffries, yaşanan deprem felaketi nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, “Türkiye’de yaşanan deprem felaketi hepimizi üzdü. Türk halkının acısını paylaşıyoruz. Ülkenizde yaşanan deprem felaketi bizim Türkiye’ye gelmemizi durdurmadı. Biz Türk halkını ve Türkiye’yi çok seviyoruz” dedi.

Türkiye’ye ilk kez 1998’yılında balayı için geldiklerini anlatan Jack ve July Belsey çifti, Her yıl 3-4 kez tatil için Türkiye’yi tercih ettiklerini anlatarak, “Türkiye ve Marmaris bizim ikinci evimiz. Bu Türkiye’ye 62’nci gelişimiz” diye kaydetti.

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremler nedeniyle bu yıl sezonun ilk uçağına su takı ile karşılama yapılmadığı öğrenildi.

(BT-Y)