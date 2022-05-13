Kırmızı ete bir zam daha geldi!

Milli gazete'de yer alan habere göre; Son zamla birlikte kırmızı et fiyatlarında mart ve mayıs ayı arasındaki fark 40 TL'ye çıktı. Dana kıymanın kilosu 150 TL'ye çıkarken, tavuk eti 70 TL'ye dayandı.

Kurban Bayramı yaklaşırken yeni bir artışın daha kaçınılmaz olduğunu dile getiren kasaplar, son gelen zammı açıkladı.

Dana kıymanın kilosu 150 liraya,

Bonfilenin kilosu 210 liraya, kuşbaşı 160 TL'ye,

antrikot ve kuzu pirzolanın kilosu da 200 liraya çıktı.

Kırmızı ette fiyat artışı dana etinin yanı sıra kuzu etinde de gözlendi.

Beyaz ette de artış var. Tavuk etinde en yüksek fiyat 70 TL ile filetoda gözlendi.