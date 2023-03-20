Karamanlı vatandaşlar yatırımını altına yapıyor

Karamanlı vatandaşlar yatırmalarını son günlerde yaklaşık yüzde 10 artışla rekor kıran altına yapıyor.

Karaman’da sarraflık yapan Rıza Duru, Karamanlı vatandaşların bugünlerde en çok yatırımı altına yaptığını söyledi. Karaman’ın tarım ve sanayi kenti olmasının yanında gurbetçi vatandaşı çok olan bir şehir olduğunu belirten Duru, “Karaman finansal açıdan bakıldığında her zaman çok yoğun bir trafik yaşar. Bu nedenle de Karamanlı yatırımcı piyasayı yakından takip ederek ona göre hareket eder ve yatırımını bilinçli şekilde yapar. Şuanda vatandaşlar için bugünlerde altın çok revaçtadır. Bu da ons fiyatlarının yükselmesine bağlıdır. Onun içindir ki vatandaşlar tamamen yatırımını altına yapmaktadır. Tahminlerimize göre doların yükselmesi altın fiyatlarının da hayliyle yükselmesine neden olacaktır. Bunu sadece biz söylemiyoruz uzmanlarda söylüyorlar. 31 Aralık 2022 yılında bin 125 lira olan gram altın, bugün itibarıyla bin 240 liradan işlem görüyor. Baktığımızda altın yatırımcısına yüzde 10 gibi bir kazanç sağlamış" dedi.

Almanya’dan memleketi Karaman’a gelen gurbetçi vatandaş Nuri Atçeken ise, altının değer kazanması nedeniyle yatırım amaçlı olarak elindeki dövizi bozdurarak altına bağladığını söyledi.