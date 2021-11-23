Honda, EICMA 2021’e yeni modelleri ile damgasını vurdu

İSTANBUL(AA) - Honda, sektörün en önemli organizasyonlarından biri olan EICMA'da motosiklet pazarına yönelik yeniliklerini ve geniş ürün gamını sergiledi.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, en yeni ve dikkat çeken modellerini EICMA ziyaretçilerinin beğenisine sunan Honda, yeni CBR1000RR-R Fireblade, Fireblade SP ve sınırlı sayıda üretilen Fireblade SP 30th Anniversary modeli ile 30 yıllık köklü geçmişini gözler önüne serdi. Fuarda Honda’nın NT1100 modeli de ilk kez sergilendi. Geniş ürün gamıyla dikkat çeken Honda standında; X-ADV, CB650R, CBR650R, Gold Wing modelleri de yeni renkleriyle sergilendi.

Birçok önemli yenilikle EICMA’ya damgasını vuran Honda’nın en dikkat çeken modelleri yeni CBR1000RR-R Fireblade, Fireblade SP ve sınırlı sayıda üretilecek olan Fireblade SP 30th Anniversary oldu.

Honda, 1992 yılında ilk kez satışa sunduğu Fireblade modeli için köklü ve başarılarla dolu 30 yılının ardından sınırlı sayıda ürettiği yıldönümü versiyonu Fireblade SP 30th Anniversary modelini fuar ziyaretçileri ile buluşturdu.

Özel ve sınırlı üretim olan Fireblade SP 30th Anniversary, üç renkli gövdesi ile modern bir görünüm sergilerken ‘fırça darbesi’ unsurlarıyla da 1992 yılındaki orijinal Fireblade’e gönderme yapıyor. Fireblade SP modeli, her ikisi de altın renkli jantlara sahip Grand Prix Kırmızısı ve Mat İnci Dumanlı Kuvars Siyahı olmak üzere iki standart renk ile sunulurken; Fireblade ise ön granajdaki belirgin beyaz numara panoları ile güncellenen bir Grand Prix Kırmızısı gövde rengiyle sunuluyor.

Görsel değişikliklerin yanı sıra yeni modellerdeki 160 kW gücündeki sıralı dört silindirli motor, viraj içinde hızlanma ve sürüşü iyileştirmeye odaklanan teknik değişiklikler ile Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC), optimize edilen arka lastik çekiş yönetimi ve gaz kelebeği hissi de dikkat çekiyor. Fireblade’in ön fren kaliper pistonlarındaki yeni malzeme ve yüzey kaplaması, fren performansını ve yarış koşullarındaki tutarlılığı iyileştiriyor. Fireblade SP'nin Öhlins Akıllı Elektronik Kontrolü (SE-C) ve Brembo ekipmanı en iyi süspansiyon ve frenleme performansı dışında yeni optimize edilmiş hızlı vites değiştirme özelliği sunuyor.

- Honda NT1100 ilk kez EICMA’da sergilendi

Ekim 2021’de tanıtıldıktan sonra ilk kez sergilenen NT1100, Honda için yeni bir Touring dönemini başlatıyor. CRF1100L Africa Twin’in kalbini esas alan model, üstün yol tutuş ve karakteristik motor performansı garanti ediyor. NT1100, üstün konfor ve gelişmiş koruma özellikleriyle hem hafta içi işe gidip-gelmek hem de iki kişilik uzun soluklu yolculuklar için iyi bir yol arkadaşı olarak öne çıkıyor.

Standart olarak sunulan büyük boy entegre çantalar, ısıtmalı elcikler, orta sehpa, hız sabitleyici ve USB ve ACC şarj soketleri gelişmiş pratiklik seviyesi sunuyor. Her biri tam LED gündüz sürüş farları, kendi kendine kapanan sinyaller ve Acil Fren Uyarısı sürüş güvenliğini destekliyor. Ön cam granaj yüksekliği 5 kademeli olarak ayarlanabiliyor ve üst ve alt rüzgâr deflektörleri, sürücüyü korumak için birlikte çalışıyor. 6,5 inç TFT dokunmatik ekran, tam renkli, kişiselleştirilebilir görünümler ve Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sunuyor. 820 mm sele yüksekliği rahat bir kullanım sunarken, yakıt deposu yaklaşık 400 km menzil sunuyor. Şık ve ince tasarımlı gövde üstün aerodinamik bir yapı sunarken, sürüş pozisyonu keyifli uzun yol konforu sunuyor.

NT1100, çelik yarım çift beşikli iskelet, kısa bir dingil mesafesi, 17 inçlik tekerlekler ve keskin direksiyon geometrisi dışında 43 mm Showa kartuş tipi ters ön çatallar ve tek borulu arka amortisör ile gelişmiş bir süspansiyon kullanıma sunuyor. Dört pistonlu fren kaliperi ile 310 mm yüzer çift disk üstün fren performansı sağlıyor. Motor 74 kW ve 104 Nm tork üretirken, optimize edilen emme manifoldu ve egzoz sistemi yumuşak ve akıcı hızlanma performansı ve etkileyici bir alt devir sesi sunuyor. Üç farklı sürüş modu ve 3 kademeli Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) gibi elektronik çözümler sürüş keyfini desteklerken, Honda’nın benzersiz Çift Kavramalı Şanzımanı (DCT) isteğe bağlı olarak sunuluyor. NT1100 modelinin Mat İridyum Gri Metalik, Parlak İnci Beyazı, Grafit Siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor.

Honda, Hornet ismini tekrar üretim programına dahil ediyor. İlk kez 1998 yılında Avrupa yollarına çıktığında heyecan verici motor performansı ve gelişmiş Street-Fighter tasarımı ile standartları yeniden belirleyen Hornet modeli, EICMA ziyaretçilerine ön gösterim ile sunuldu. Honda standındaki özel bir alanda sergilenen projeksiyon haritalaması ile hem önceki nesil hem de önümüzdeki dönemde gelecek olan yeni Hornet 3 boyutlu ışık ve ses görüntüsü ile fuarda sergilendi.

- Honda 2022 yılında yeni ve yenilenen ürün gamıyla öne çıkacak

Honda, 2022 yılında yenilenen ve son derece geniş bir yelpazeye yayılan ürün gamıyla motosiklet kullanıcılarının farklı beklentilerini karşılamaya devam edeceğini sergilediği modelleri ile EICMA’ya damgasını vurarak gösterdi. Yeni ve yenilenen modelleri dışında Honda’nın EICMA 2021 fuarındaki standında; dünyanın ilk 2 tekerlekli SUV aracı olarak kabul edilen X-ADV modeli; Honda’nın dört silindirli orta boy naked modelleri CB650R ve CBR650R; ihtişamlı görüntüsü ile dikkat çeken GL1800 Gold Wing ve GL1800 Gold Wing ‘Tour’ modelleri de yeni renk seçenekleriyle yer aldı.​​​​​​​

