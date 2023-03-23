Hepsiburada, 2022 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı

2022 yılında Hepsiburada’nın toplam satış hacmi yıllık yüzde 81 artarak 47,3 milyar TL’ye ulaştı. E-ticaret platformu üzerinden verilen toplam sipariş adedi, geçen yıla kıyasla yüzde 50 büyümeyle 80,4 milyon oldu.

Global teknoloji borsası Nasdaq’ta işlem gören e-ticaret platformu Hepsiburada, 2022 yılı son çeyreği ile yılın tamamına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre e-ticaret platformu, toplam satış hacmi, sipariş sayısı ve sıklığı, aktif satıcı ve müşteri sayısı ile ürün adedi gibi e-ticaret için stratejik öneme sahip tüm göstergelerde güçlü performans göstererek 2022 yılını yüzde 81 büyüme oranı ile kapadı.

E-ticaret platformunun finansal ve operasyonel sonuçlarını hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

Büyüme tahmini aşıldı: 2022’de yüzde 81’lik büyüme

E-ticaret platformu Hepsiburada, 2022 yılında toplam satış hacmini yüzde 81’lik büyüme ile 47,3 milyar TL’ye çıkardı ve 2022 için yıllık satış hacmi büyüme tahmini olan yüzde 70’in üzerinde bir performansa ulaştı.

2022’de sipariş sayısında yüzde 50 artışla rekor büyüme

E-ticaret platformu 2022 yılında da aktif müşteri tabanını büyütmeye devam etti. Platform, geniş ürün yelpazesi ve hizmet anlayışı sayesinde 2022 yıl sonunda yüzde 8 artışla 12,2 milyon aktif müşteriye ulaştı; müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise 2022 yıl sonu itibarıyla yüzde 39,1 artarak 6,6’ya yükseldi. Böylece 2022 yılında sipariş sayısı yüzde 50 büyümeyle 80,4 milyona ulaştı.

Aktif satıcı sayısı yüzde 33, ürün sayısı yüzde 81 arttı

E-ticaret platformunun aktif satıcı ve ürün sayısında da önemli oranda artışlar gerçekleşti. Satıcılara kapsamlı hizmetler sunan “Hepsiburada İş Ortağım” programı ile üye işyeri uygulamasını devreye alan E-ticaret platformu, satıcıların platformdaki başarılarını en üst düzeye çıkarmalarını sağladı. Şirketin 2022 yıl sonundaki aktif satıcı sayısı yıllık yüzde 33 artarak 99,7 bine ulaştı. Platformdaki ürün sayısı ise yıllık yüzde 81 oranında artarak 163,6 milyona çıktı. Pazaryeri satışlarının toplam satış hacmi içerisindeki payı ise yüzde 67 olarak gerçekleşti.

E-ticaret platformu 2022 yılı boyunca en çok tavsiye edilen e-ticaret markası

FutureBright tarafından yapılan bağımsız pazar araştırmasının sonuçlarına göre, e-ticaret platformu sunduğu ayrıcalıklı teslimat ve ödeme hizmetleriyle 2022 yılında da Türkiye e-ticaret pazarındaki en yüksek Net Tavsiye Skoru’yla (NPS) sektör liderliğini korudu.

Temmuz 2022’de kullanıma sunulan e-ticaret platformunun yeni sadakat programı Hepsiburada Premium ise Aralık 2022 sonu itibarıyla 615 bin, 15 Mart itibarıyla ise 840 bini aşkın üyeye ulaştı.

Hepsiburada Satıcılı Siparişlerin yüzde 83’ü ‘Yarın Kapında’

Müşteri memnuniyetinde mükemmele ulaşma yolunda e-ticaret platformunun önemli stratejik yatırımlarından olan ve depremin ardından yardım malzemelerinin bölgeye ve depremzedelere ulaşmasında kritik bir görev üstlenen HepsiJET; Türkiye’nin 81 ilinde, 2 bin 453 araçla hizmetlerini sürdürdü.

2022 yılı boyunca e-ticaret platformu üyesi işyerlerinin satışlarının yüzde 60’ı, e-ticaret platformu üzerinden verilen siparişlerin yüzde 65’i HepsiJET tarafından teslim edildi. Sektörde ilklerden biri olan ‘Kapında İade’ uygulamasını 2021 yılında müşterilerine sunan HepsiJET, iadelerin yüzde 56’sını müşterilerinin kapılarından aldı.

Ertesi gün teslimat performansı açısından da 2022’de siparişlerinin yüzde 83’ünü ertesi gün teslim eden HepsiJET; yüksek kaliteli hizmet anlayışı ile 87,9 net tavsiye skoruna ulaştı. HepsiJET ayrıca 2022 yılında müşterilerine; paketlerini canlı takip, teslimatı erteleme ve sevkiyat yoldayken teslimat adresini değiştirme gibi yeni hizmetler de sunmaya başladı. 2022 yılında HepsiJET’in patentini aldığı ‘Çok Araçlı Rota Optimizasyonu’ teknolojisi ise operasyonel anlamda verimliliği artırdı.

Yıl boyunca yedi lojistik merkezde operasyonlarını sürdüren HepsiLojistik ise, hizmet verdiği müşterilerin sayısını 191’den 751’e çıkardı.

Hepsipay kullanıcı sayısı 11 milyona ulaştı

E-ticaret platformunun cüzdan ve ödeme geçidi çözümü Hepsipay ise 31 Aralık 2022 itibarıyla 11 milyon kullanıcıya ulaştı. 2022’nin son çeyreğinde, Hepsipay cüzdanına sahip müşteriler, e-ticaret platformunun toplam satış hacminin yüzde 84’ünü oluşturdu. Hepsipay’in sunduğu Hemen Al Sonra Öde uygulaması ise 150 binin üzerinde müşteriye ihtiyaçlarını ertelemeden ve kredi kartı limitlerine takılmadan alışveriş yapma imkânı sundu.

2023 yılında ödeme gücünü desteklemeye yönelik çözümlerini HepsiFinans aracılığıyla daha da geliştirmeyi planlayan e-ticaret platformu ayrıca çevrimiçi perakendeyi hedefleyen satıcılara, tek tıkla ödeme entegrasyonlarının yanı sıra QR kod ile ödeme seçeneği de sunmayı amaçlıyor.

Son çeyrekte yüzde 104 büyüme

Efsane Kasım’ı başarılı sonuçlarla geçiren e-ticaret platformu, Kasım ayının ve yılbaşı alışverişlerinin etkisiyle yılın son çeyreğini rekorlarla kapadı. 2022 yılının son çeyreğinde e-ticaret platformunun toplam satış hacmi 2021’in 4’üncü çeyreğine kıyasla yüzde 104 artarak 19,1 milyar TL oldu. Sipariş sayısı, önceki yılın aynı çeyreğine oranla yüzde 95 artarak 33,9 milyon oldu. Efsane Kasım’da 2022 yılının geri kalan 11 ayının günlük ortalama satış hacminin yaklaşık 2,6 kat fazlası satış hacmi elde edildi.

2022’de enflasyondan arındırılmış toplam satış hacmi 53,9 milyar TL oldu

E-ticaret platformu, ayrıca Türkiye’yi dünya teknoloji borsası Nasdaq’da temsil eden şirketlerden biri olarak, uluslararası finansal raporlama standartları ile uyum çerçevesinde 2022 yılı verilerini son iki çeyrekte olduğu gibi yine enflasyon etkisinden arındırarak da açıkladı. E-ticaret platformunun 2022 yılında enflasyon muhasebesine göre hesaplanan toplam satış hacmi 2021 yılındaki 52 milyar TL’ye kıyasla yüzde 4 artarak 53,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

2022’nin son çeyreğinde enflasyon muhasebesine göre hesaplanan toplam satış hacmi ise yüzde 14 artışla 19,4 milyar TL oldu.

“E-ticaret platformu 2022’de de girişimci kadınların yanında”

Türkiye’nin dijital ekonomisinde kadının rolünün gelişimini desteklemek amacıyla e-ticaret platformunun 2017 yılında başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programıyla, 2022’nin 4’üncü çeyreğinde 3 bin 500 kadına daha ulaşıldı. Böylece programın başlangıcından bugüne kadar desteklenen kadınların sayısı 41 bin 500’e ulaşmış oldu. Ayrıca, program kapsamında sunulan desteklerden faydalanan kadın kooperatiflerinin sayısı 31 Aralık 2022 itibarıyla 254’e yükseldi.

2023’te Hepsipay ve HepsiJET ile sunduğumuz hizmetleri farklı perakendecilerin de kullanımına açıyoruz

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, 2022 4’üncü çeyrek ve yıl sonu finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Hedeflerimizin üzerinde sonuçlarla kapattığımız 2022 yılının ardından 2023 yılında da önemli başarılara imza atmayı hedefliyoruz. Son yıllarda yaptığımız yatırımların katkısıyla bu sene kârlılığımızı artırma odağımıza devam edeceğiz.

Hepsiburada Premium, 2023’te bizim müşteri sadakatini artırma konusunda önemli bir varlığımız olmaya devam edecek. Müşterilerimizin alım gücünü destekleyen çözümler sunan Hepsipay ve müşteri deneyiminde mükemmeli hedefleyen HepsiJET, Hepsiburada’nın önemli farklılaşma noktaları olacak. Önümüzdeki yıl HepsiJET’in hizmet verdiği işletmelerin sayısını artırmayı, Hepsipay ile sunduğumuz finansal teknoloji çözümlerimizi farklı perakendecilerin de kullanımına açmayı hedefliyoruz. 2023 yılında sürdürülebilir büyüme odağıyla yılın ilk çeyreği için yüzde 70 toplam işlem hacmi büyümesi bekliyoruz.

2023 yılı için önceliklerimizden bir diğeri 6 Mart 2023’te duyurduğumuz ve iki yıl sürecek “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” programımız olacak. Programımızla bölgede ihtiyaç duyulan uzun vadeli desteği sağlamak için ticari ve teknolojik yeteneklerimizi sonuna kadar kullanacağız. Bölgeden 10 bin esnaf ve 5 bin girişimci kadına, iki yıl içinde 10 milyar TL’lik ticari hacim sözü veriyoruz.”