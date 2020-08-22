Hangi ülkede ne kadar doğalgaz rezervi var?

Türkiye Zonguldak, Ereğli açıklarında tarihinin en büyük doğlagaz rezervini buldu. 320 milyar metreküplük rezervin ekonomik değeri hesaplanmaya çalışılırken Rusya’dan aldığımız gazın yaklaşık spot fiyatı düşünüldüğünde rezervin ekonomik büyüklüğünün 60 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar gazın çıkarılma koşulları, ekipman kiralama veya satın alma gibi unsurlara dikkat çekerken Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) rakamlarına göre Türkiye bugünkü rezerv de dahil edildiğinde dünyada en fazla doğalgaz rezervine sahip 32. ülke oldu.

Türkiye’nin boru hatlarına karşılık çok uzun kontratlar yaparak yüksek maliyetli doğalgaz satın aldığı Rusya dünyada en fazla doğalgaza sahip ülke. Rusya’yı İran ve Katar izliyor.

Türkiye bugünkü keşfini açıklamasıyla birlikte dünyada en fazla doğalgaza sahip 35 ülke arasına girmiş oldu.