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Hangi ülkede ne kadar doğalgaz rezervi var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ile Türkiye dünyada en fazla rezerve sahip ilk 35 ülke listesine 32'inci sıradan giriyor. Listenin ilk sırasında Rusya var. Rusya'yı İran ve Katar takip ediyor.
Ekonomi 22.08.2020, 09:31
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Türkiye Zonguldak, Ereğli açıklarında tarihinin en büyük doğlagaz rezervini buldu. 320 milyar metreküplük rezervin ekonomik değeri hesaplanmaya çalışılırken Rusya’dan aldığımız gazın yaklaşık spot fiyatı düşünüldüğünde rezervin ekonomik büyüklüğünün 60 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.
Uzmanlar gazın çıkarılma koşulları, ekipman kiralama veya satın alma gibi unsurlara dikkat çekerken Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) rakamlarına göre Türkiye bugünkü rezerv de dahil edildiğinde dünyada en fazla doğalgaz rezervine sahip 32. ülke oldu.
Türkiye’nin boru hatlarına karşılık çok uzun kontratlar yaparak yüksek maliyetli doğalgaz satın aldığı Rusya dünyada en fazla doğalgaza sahip ülke. Rusya’yı İran ve Katar izliyor.
Türkiye bugünkü keşfini açıklamasıyla birlikte dünyada en fazla doğalgaza sahip 35 ülke arasına girmiş oldu.
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