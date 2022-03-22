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Halkın ucuz et alabildiği tek yer Et ve Süt Kurumu, kırmızı ve beyaz ete yüzde 48 zam yaptı...
Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 oranında zam yaptı. Vatandaşlar gelen zamlar karşısında ne yapacağını şaşırmış durumda. Mahalle kasaplarına göre daha uygun alışveriş yapılabilen Et Ve Süt Kurumu önünde ucuz et alabilmek için uzun kuyruklar oluşuyordu. Yapılan yüzde 48'lik zam sonrası vatandaş kara kara düşünüyor...
Ekonomi 22.03.2022, 10:36
Et ve Süt Kurumu, kuruma ait mağazalarda satılan kırmızı ve beyaz et ürünlerine zam yaptı.
Yapılan zamla kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, kuşbaşı etin kilogram fiyatı ise 62.50 liradan 92 liraya yükseldi.
Gövde tavuğun kilogram fiyatı 26 buçuk lira oldu.
İşte son yapılan zamlar sonrası ESK satış fiyatları: