Halkın ucuz et alabildiği tek yer Et ve Süt Kurumu, kırmızı ve beyaz ete yüzde 48 zam yaptı...

Et ve Süt Kurumu, kuruma ait mağazalarda satılan kırmızı ve beyaz et ürünlerine zam yaptı.

Yapılan zamla kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, kuşbaşı etin kilogram fiyatı ise 62.50 liradan 92 liraya yükseldi.

Gövde tavuğun kilogram fiyatı 26 buçuk lira oldu.

İşte son yapılan zamlar sonrası ESK satış fiyatları: