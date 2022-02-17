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Gittigidiyor 2021 verilerini açıkladı! En Çok Kedi-Köpek Maması ve Bebek Bezi Satıldı

Türkiye’nin ilk online pazaryeri GittiGidiyor, 2021 yılı alışveriş trendlerine dair verileri açıkladı. Saniyede 1 ürünün satıldığı GittiGidiyor’da 2021’in en çok satılan ürünleri arasında kedi-köpek maması, bebek bezi, cep telefonu ve kılıfı yer aldı. Her 10 alışverişten 7’sinin mobil cihazdan yapıldığı platformun mobil satış hacmi yüzde 65 arttı. Toplam 120 bin satıcısı bulunan GittiGidiyor’un verilerine göre pandemi dönemiyle birlikte hızla dijitalleşen Anadolu’daki satıcılar işlerini e-ticaretle büyütmeye devam etti. Tüketicilerin, yaptıkları alışverişlerde sosyal faydayı gözetme eğilimi GittiGidiyor’un Gitmesine İzin Verme ve Bir İyilik Olsun projelerinde yer alan ürünlerin satışına da yansıdı.

Ekonomi 17.02.2022, 12:44
Gittigidiyor 2021 verilerini açıkladı! En Çok Kedi-Köpek Maması ve Bebek Bezi Satıldı

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, 20’nci yılını kutladığı 2021 yılını 35 milyon kayıtlı üyesi ve 120 bin satıcısıyla geride bıraktı. 50 kategoride, 25 milyon ürünü kullanıcılara sunan GittiGidiyor’da, 2021 yılında en çok satılan ürünler kedi-köpek maması, bebek bezi, cep telefonu ve kılıfı, spor ayakkabı, maske, ekran koruyucu, tıraş makinesi, televizyon, su arıtma cihazı, oto lastiği oldu. Saniyede 1 ürün satıldığı platformda geçen yıla göre satışı en fazla artan ürünler arasında ise 88 katla bahçe filesi, 36 katla USB, 5 katla pil ve motosiklet montu, 2 katla scooter ve bulgur yer aldı. 

GittiGidiyor’da 2021 yılında en çok alışveriş yapılan kategoriler, “Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar”, “Yapı Market”, “Kozmetik ve Kişisel Bakım”, “Ev, Dekorasyon ve Bahçe” ve “Bilgisayar ve Tablet” olarak sıralandı. 

GittiGidiyor’da 2021 yılının en çok aranan kelimeleri; bilgisayar, cep telefonu, çalışma masası, televizyon ünitesi, şarjlı matkap, televizyon, kulaklık, spor ayakkabı, robot süpürge ve kamp sandalyesi oldu.

2021 yılında sayfa görüntülenme sayısı 7.3 milyara ulaşan GittiGidiyor’da, yıl içinde en çok alışveriş Çarşamba günleri yapıldı. Alışverişin en çok yapıldığı tarih, “Süper Cuma”ya denk gelen 26 Kasım olurken, en çok alışveriş yapılan ay kasım olarak belirlendi.

Yıl içinde GittiGidiyor’da en çok alışverişin yapıldığı şehirler de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Konya, Muğla, Adana ve Balıkesir olarak sıralandı.

Mobil satış hacmi arttı 

Dijitalleşen dünyada mobil kullanım oranları hızla artarken bu durum GittiGidiyor verilerine de yansıdı. 

Mobile yaptığı yatırımlarda hız kesmeyen GittiGidiyor’un bir önceki yıla göre mobilden satış hacmi yüzde 65 arttı.  

Mobil uygulamanın indirilme sayısı 30 milyona ulaşırken, mobilin payı toplam trafikte yüzde 78, toplam satışta ise yüzde 64 olarak gerçekleşti. Her 10 alışverişten 7’si mobil cihazlardan yapılırken, mobilde en çok alınan ürünler sırasıyla kedi maması, bebek bezi, maske, spor ayakkabı ve lastik oldu. 

Anadolu’daki satıcılar işlerini dijitale taşımaya devam etti 

Pandeminin de etkisiyle son dönemde hızla dijitalleşen Anadolu’daki KOBİ’lerin e-ticarete olan ilgisi sürdü. GittiGidiyor’da ücretsiz mağaza açma ve ürünlerini ücretsiz bir şekilde listeleme imkânına sahip olan KOBİ’ler, işlerini 2021 yılında da e-ticaretle büyüttü. 

2021 yılında 120 bin satıcının satış yaptığı GittiGidiyor’da satıcıların en fazla arttığı şehirler; Hakkâri, Gümüşhane, Elâzığ, Afyonkarahisar ve Çorum oldu. Sepet ortalamasını bir önceki seneye göre en çok büyüten şehirler ise yüzde 65 ile Van, yüzde 48 ile Siirt ve Isparta, yüzde 47 ile Antalya ve Diyarbakır, yüzde 45 ile Manisa, yüzde 44 ile de Bayburt, Bursa ve İstanbul olarak sıralandı.  

Satıcı sayısının en fazla arttığı kategoriler, “Cep Telefonu ve Aksesuar”, “Oyuncak ve Hobi”, “Bilgisayar ve Tablet”, “Televizyon, Ses ve Görüntü Sistemleri”, “Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar” oldu. 

Tasarruflu ürün ve sosyal fayda bilinci artıyor 

GittiGidiyor’un verileri, günümüzde tüketicilerin alışveriş yaparken sosyal faydayı gözettiklerini de ortaya koydu. Öyle ki, 2021 yılında kullanıcıların tasarruflu ürünlere karşı artan ilgisi ve sivil toplum kuruluşlarına destek olma eğilimi alışverişlerine yansıdı.

GittiGidiyor’un Gitmesine İzin Verme sayfasındaki ürünler arasından en çok A+++ bulaşık makinesi, A+++ buzdolabı ve enerji tasarruflu ampul tercih edildi. 2021 yılında başlatılan Gitmesine İzin Verme projesinde, su tasarrufu, atık yönetimi, enerji tasarrufu ve temiz hava başlıkları altında sorumlu üretim ve tüketim konusunda farkındalığın artırılması amaçlanıyor. 

2020 yılında şirketin hiçbir kâr amacı gütmeden, sivil toplum kuruluşlarına (STK) kaynak yaratılmasına destek olmak için başlattığı Bir İyilik Olsun projesine de tüketicilerin ilgisi yoğun oldu. Toplam 12 STK mağazasının aynı çatı altında toplandığı proje kapsamında 2021 yılında en çok İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), Bilim Kahramanları Derneği ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) mağazalarından alışveriş yapıldı. KAÇUV mağazasında satılan kurşun kalem seti, Gülmek İyileştirir Derneği mağazasında satışa sunulan ahşap telefon standı ve Tohum Otizm Vakfı’nın mağazasındaki Mustafa Birdal tasarımı kupa en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

#GittiGidiyor #kedi #köpek #mama #bebek bezi
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