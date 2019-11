Geleceğin tasarımcıları ödüllerini aldı

Genç yetenekleri desteklemek ve sektöre kazandırmak amacıyla İTHİB tarafından düzenlenen 14. İstanbul İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarımı Yarışması’nda Türkiye’den ve yurt dışından gelen üç yüzü aşkın başvuru arasından seçilen genç tasarımcılar ödüllerine kavuştu.

Yarışmanın ödül törenine katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay: ‘Uluslararası nitelik taşıyan 14. İstanbul İTHİB Kumaş Tasarım Yarışması’nda bulunduğum için çok mutluyum. Ülke olarak tekstil alanında rekabete ayak uydurmak ve daha iyi koşullara sahip olmak için tasarım, inovasyon, moda ve marka yaratmak bizim için çok önemli. Katma değeri artırmak için bu alanlarda gelişmeyi sürdürmeliyiz. Bu sebeple Bakanlığımız bu nitelikte yarışmaları desteklemeye devam edecektir. Burada başarılı olan finalistleri Ticaret Bakanlığı olarak aynı zamanda yurt dışı eğitimleri konusunda da destekliyoruz çünkü onlara önemli okullarda eğitim fırsatı sunarak Türkiye’nin tasarım konusundaki elçilerinin sayısını artırmayı hedefliyoruz. Başta İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum.’ diye konuştu.

Yarışmanın açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle sürdürülebilir kalkınmanın odak noktası olan ihracatımızı daha nitelikli ve değerli hale getirebilmek için bu yarışmaların hemen hemen her ilde, tasarımın dokunduğu her sektör nezdinde hayata geçirmek, değişimin temsilcisi genç tasarımcıları daha da teşvik etmek gerektiğine inandığını belirtti. İsmail Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tasarım farkıyla sıradan bir kumaş piyasa fiyatının birkaç katı değere sahip olabiliyor. Dolayısıyla, bugün tasarımcılarımızın sunmuş olduğu ürünleri, yarın Paris’te, Milano’da ve New York’ta mağazalarda ve insanların üzerinde görebilmek için fiyat rekabetinin ötesine geçip, bilgi, estetik ve teknolojiyi harmanlayıp başarılı bir şekilde pazarlamak için çalışıyoruz. Bunun için bu konuda alanın öncüsü olan 14. İstanbul İTHİB Kumaş Tasarım yarışması organizasyonu için başta İTHİB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Öksüz olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’

14.Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması’nın açılış konuşmasını yapan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ise “Tekstil sektörü olarak makinelere yıllarca çok büyük yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. İlerleyen süreçte artık insana daha fazla yatırım yapmamız gerektiğini anladık. Bu ihtiyacı sektörün en önemli nitelikli insan kaynağı olan tekstil mühendisliği bölümlerinin artık kapanma noktasına geldiği süreçte çok daha iyi bir şekilde anladık. Sektörün hak etmediği negatif algının yansıması olan bu durumu tekstil mühendisliğini tercih eden öğrencilere başarı kriterini göz önüne alarak verdiğimiz burs ile aştık. Bugün burada sektörümüzde katma değer yaratan en önemli unsurlardan tasarımın önemini ve tasarımcıya verilen değerin ortaya konduğu bu organizasyon aynı zamanda insana yaptığımız yatırımın bir kanıtı olmuştur. Bu organizasyonda emeği geçen başta Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Final gecesine Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği Design Week Turkey’de yer alarak bilgilerini moda - iş dünyasıyla paylaşan Sertaç Ersayın, Jasjit Sing, Pia Pia, Alice Pegna, Ece Yalım ve Chun Ju Tseng gibi moda dünyasının önde gelen tasarımcıları ve influencerları arasında kabul edilen isimlerin katılımı damga vurdu.

Yarışmanın kazananları belli oldu

Genç yetenekleri desteklemek ve tekstil sektöründe katma değerli ürün ihracatını artırmak amacıyla düzenlenen dünyanın dört bir yanından gelen tasarımcıların tasarımlarının değerlendirildiği yarışmada M. Fatih Bilici, M. Zekeriya Tanrıverdi, Ahu Yağtu, Alara Koçibey, Daan Roosegarde, Feryal Gülman, Filiz Tunca, Nejdet Ayaydın, Nomi Kleinman, Nur Bilen Yavuzer, Mustafa Sandal, Özgür Masur, Özlem Kaya, Sema Güral Sürmeli, Sinem Kınran Parlak, Siren Ertan, Süleyman Orakçıoğlu, Tamer Pala, Yıldırım Mayruk ve Zeynep Üner Jüri koltuğunda oturdu.

Jürinin değerlendirmeleri sonucu ‘Pele’nin Gözyaşları’ tasarımıyla ‘Damla Güden’ birinci olarak 50 bin TL para ödülü almaya hak kazandı. Birinci seçilen Damla Güden ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle ve İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz’ün elinden aldı. ‘Row And Refine Shine’ tasarımıyla ‘Hale Yılmaz’ ikinci, ‘Flawed Symmetry’ tasarımıyla ‘Mithila Amy Mohan’ üçüncü oldu. Dereceye giren ilk üç finalist, dünyanın önde gelen fuarlarından Premiere Vision Paris Fuarını ziyaret etme hakkı elde etti ve 6 aylık dil eğitimi ile ödüllendirildi. Ayrıca ikincilik ödülünün sahibi ‘Hale Yılmaz’ 25 bin TL, üçüncülük ödülünün sahibi ‘Mithila Amy Mohan’ ise 12.500 bin TL kazandı. Bununla birlikte dereceye giren adaylar Ticaret Bakanlığı’nın onaylarıyla yurtdışında eğitim hakkına sahip oldular. SİNGER ise dev yarışmanın tüm finalistlerine dikiş makinası hediye ederken ‘Ceylan Şenkal’ isimli tasarımcı SİNGER Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirildi.